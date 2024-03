López Miras: «No hay interlocución entre los ministerios y las comunidades autónomas»

En ningún momento, ni siquiera durante la sesión de investidura, ha ocultado sus diferencias con Vox en cuestiones clave como la violencia machista o la protección del mar Menor. Se quedó a dos escaños de la mayoría absoluta en las últimas elecciones autonómicas, y acabó siendo investido presidente el pasado mes de septiembre por un pacto de coalición con el partido de Santiago Abascal, que supuso la cesión de dos consejerías. Así comenzó su tercera legislatura en el gobierno autonómico, después de haber sido nombrado por primera vez en 2017.

¿Hacia dónde cree que lleva el «caso Koldo»?

Las informaciones que vamos conociendo del sumario confirman que cada vez se está estrechando más el círculo alrededor de la figura del presidente del Gobierno y que hay unas raíces de corrupción que afectan a lo más profundo del PSOE. Utilizar a Ábalos como cortafuegos no es la solución del problema, y lo iremos comprobando según avance la investigación y podamos encajar todas las piezas del puzzle.

De momento no hay nada que apunte directamente contra el presidente del Gobierno, aunque ustedes parece que insisten en señalarle como la X de la trama, ¿por qué?

Hay un abogado que ya ha confirmado que denunció en Presidencia del Gobierno las irregularidades y nadie contestó a sus cartas. ¿De verdad alguien se puede creer que Sánchez no supiera nada de la investigación?

La diligencia en pedirle el acta al ex ministro le ha permitido construir ese discurso, con respecto a su partido, de que «no todos somos iguales». Lo dicen por cómo gestionaron ustedes Gürtel o Bárcenas.

Sánchez no le ha pedido el acta a Ábalos porque entienda que es una manera de depurar responsabilidades sino para crear un cortafuegos entre él y toda la trama, que llega, por cierto, hasta la presidenta del Congreso, a su ministro del Interior, a su ministro de Política Territorial y a las entrañas del Partido Socialista. Si de verdad quiere ser ejemplar, por la misma regla de tres, debería forzar también la dimisión inmediata de la presidenta del Congreso, pero no lo hace porque no hay un interés real en depurar responsabilidades y sí en protegerse.

En su argumentario de defensa, el PSOE también compara la caída del exministro Ábalos con que ustedes, sin embargo, llevasen imputados en las listas al Congreso de las generales.

Durante los últimos años, y por parte de todos los partidos políticos, se ha dilapidado un principio general que es el de la presunción de inocencia. Pero la experiencia nos dice que cuando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado practican detenciones es porque tienen indicios y pruebas suficientes de graves ilegalidades. Y en el caso de Sánchez, cuando han detenido a uno de tus principales colaboradores, cuando se está diciendo que las reuniones con los comisionistas se hacían en los despachos de los ministerios, cuando casualmente las Administraciones del Partido Socialista, nacionales y autonómicas, han contratado con la empresa tapadera de esa trama de corrupción, es inverosímil pensar que no sabía nada. En todo caso, la manera de despejar dudas es dando la cara ante los ciudadanos. Se acumulan los asuntos sobre los que ni él ni nadie del Gobierno están dando explicaciones.

Aquí también habría que respetar ese principio de la presunción de inocencia del que hablaba usted antes, ¿no?

No les culpo de ningún delito, ni pido su dimisión, lo que les exijo es que den las explicaciones que todavía no han dado sobre el nido de corrupción que les ha nacido dentro de su núcleo de poder.

En pandemia se levantaron todos los controles para todas las Administraciones.

¿No teme que aparezca algún «Koldo» en la gestión del Gobierno de la Región de Murcia?

Estoy convencido de que la inmensa mayoría de las comunidades autónomas trabajamos con diligencia y con rigor. Pero más que confiar en la voluntad de los que estamos al frente de las comunidades autónomas, yo confío en el rigor del Tribunal de Cuentas y de la Intervención General de cada una de las comunidades autónomas porque ellos son los que nos dicen lo que está bien y lo que está mal. Y en todos los informes han validado que todo lo hicimos bien. Pero, además, le diría que nosotros no tenemos asesores de ese nivel o, si me permite, de esa calaña.

¿Colaborará con la comisión de investigación que el PSOE impulsará en el Congreso para fiscalizar todos los contratos de la pandemia?

Eso es una manera más de desviar la atención. Igual que hablar de Ayuso. La comisión busca embarrar el terreno y si quieren aclarar algo, lo primero que tienen que hacer es citar a la presidenta del Congreso, a los ministros afectados y a los dirigentes socialistas que también están salpicados.

De eso ya se encargarán ustedes con la Comisión que han impulsado en el Senado.

La comisión de investigación del Senado es la que de verdad va a investigar la presunta trama de este caso de corrupción y su alcance porque, como estamos viendo, el PSOE lo único que pretende es taparla y ocultarla utilizando el «y tú más». Y no vamos a permitir que se oculte la verdad de este escándalo a los españoles.

¿Está con quien piensa que el «caso Koldo» puede ser el final de la legislatura de Sánchez?

La legislatura aguantará lo que quiera Puigdemont porque tenemos un Gobierno secuestrado por los intereses independentistas. Por eso el PSOE les va a aprobar una ley que borra los delitos a delincuentes y por eso está dispuesto a privilegiar a Cataluña en detrimento del resto de comunidades autónomas. La legislatura, por tanto, terminará cuando Puigdemont, como hacía Nerón, decida bajar el pulgar.

¿Cree que hoy se dan las condiciones para cerrar por fin un acuerdo sobre el Poder Judicial con el PSOE?

El acuerdo será posible si el PSOE tiene una verdadera voluntad de despolitizar los órganos que representan a los jueces, la propuesta del PP está sobre la mesa, pero me temo que Sánchez será el principal obstáculo porque quiere seguir controlando y manejando todos los resortes del Estado desde La Moncloa.

Al margen de la bronca política, ¿está funcionando la relación institucional con el Gobierno y con los ministerios?

No, salvo contadas excepciones como el encuentro que hace poco más de un mes tuve con la vicepresidenta Ribera para hablar del mar Menor. Pero en líneas generales no hay ninguna interlocución entre las comunidades y los ministerios. Yo le he remitido una docena de cartas al presidente de Gobierno para hablar de la financiación o de la sequía, por ponerle solo dos ejemplos que nos afectan a todos, y ante la mayoría de ellas ni ha cumplido con el trámite protocolario de contestarlas. De hecho, hay tal déficit de diálogo que nosotros nos enteramos por los medios de comunicación de que va a venir un ministro a la comunidad autónoma.

¿Tampoco tiene interlocución con la ministra de Hacienda? Financiación, compromiso de cesión del cien por cien de los tributos a Cataluña… Hay temas pendientes y cruzados.

Tampoco ha habido ningún contacto. Solo se convocó un Consejo de Política Fiscal y Financiera, al que, por cierto, no acudió la consejera de Hacienda catalana, pero sí se encargó de recordar que ya tenían una mesa bilateral para pactar una financiación singular para Cataluña, lo cual es completamente ilegal. En la agenda de Sánchez no está la reforma de la financiación autonómica para que todos los españoles tengan igualdad en la prestación de sus servicios, no nos engañemos.

Pero Hacienda sí ha anunciado su intención de negociar un nuevo modelo...

No lo va a haber por dos motivos. Por un lado, porque es un tema de Estado, y Sánchez los ha desatendido completamente porque son incompatibles con sus socios. Y, en segundo lugar, porque exige apostar por el diálogo, por el consenso y por la igualdad entre todos los españoles, y esto es completamente contrario a los cimientos sobre los que se asienta el Gobierno de Sánchez.

Explicado para la calle, ¿qué consecuencias tiene que no haya tampoco en esta legislatura un acuerdo para cambiar el sistema de financiación de las comunidades autónomas?

Ahora mismo hay españoles, como los murcianos, que están recibiendo 1.200 euros menos cada año que los ciudadanos de otras Comunidades Autónomas para su educación, para su sanidad y para sus coberturas sociales. Ahora mismo, la Región de Murcia está recibiendo cada año 700 millones de euros menos que la media de las comunidades. Y si recibiésemos cada año lo mismo que la media, no hablo de la que más, sino lo mismo que la media, cada año podríamos construir 160 centros de salud, 172 colegios, unos 115 km de autovía y hasta 38.000 plazas para mayores y para personas con discapacidad. No reformar el modelo de financiación es un ataque frontal a la igualdad y a la justicia.

¿Cómo ve el estado de salud de Vox?

Cada partido tiene lo suyo y no me gusta entrar en las cuestiones internas de los otros. Pero sí que es cierto que últimamente les he escuchado más críticas al Partido Popular que al PSOE y más críticas a Feijóo que a Pedro Sánchez: creo que es un error, sobre todo para intentar forjar una alternativa constitucionalista que pueda sacar a este Gobierno de La Moncloa.

Quizás es que no hay alternativa constitucionalista si no hay una mayoría absoluta del PP. Y eso, hoy, parece difícil, ¿no?

Galicia es un ejemplo de la necesidad del voto útil. España necesita volver a la senda de la estabilidad política, con un Gobierno con la mayoría suficiente para no estar en manos de los partidos independentistas y poder gobernar pensando en el interés general y no en el interés personal de unos cuantos. La experiencia nos dice que lo mejor para España, para los españoles, es una mayoría absoluta del Partido Popular.

Por cierto, esta semana Vox presentó su borrador para modificar la ley del mar Menor. ¿Cuáles son las líneas rojas que mantiene su Gobierno con respecto a la protección ambiental?

Esa es una iniciativa parlamentaria de Vox, que ha presentado de forma individual, que nosotros desconocíamos y que no nos vincula. Nuestra línea roja está muy clara, la hemos mantenido siempre, y se resume en que no daremos ni un paso atrás en la protección del mar Menor. No vamos a apoyar nada que suponga la más mínima desprotección de un ecosistema único, de una joya nacional y mundial como es el mar Menor.

¿Cómo se ven desde su comunidad las protestas de los agricultores?

El Gobierno de España, atendiendo a un ecologismo excesivamente ideológico, no ha dado la batalla por ellos en la Unión Europea para que se flexibilice la Política Agraria Común o para que se impongan las cláusulas espejo, es decir, que no entre ningún producto de terceros países con menores requisitos que los que se exigen a nuestros agricultores.

Pero esto no lo puede cambiar el Gobierno de España, estamos hablando de una política comunitaria.

Solo no puede hacerlo, pero sí que puede intentar formar coaliciones con Francia, por ejemplo, con Alemania, con Italia y con otros países que son productores agrícolas.

¿Por dónde hay que atajar el problema de la sequía?

Este problema está dejando en evidencia cómo gestiona cada uno. En Cataluña están teniendo que imponer restricciones porque durante los últimos años se han centrado en cuestiones que quizás no eran las más importantes para sus ciudadanos. La situación hoy en la región de Murcia, con las mismas reservas hídricas que Cataluña o que Andalucía, es que no hay que plantearse ningún tipo de restricción durante el próximo año hidrológico. Y esto es así porque llevamos muchos años invirtiendo en la gestión del agua, hasta el punto de que somos un ejemplo mundial después de más de tres décadas de inversión, investigación, innovación y tecnificación en la gestión del agua. ¿Esto qué quiere decir? Que se riega gota a gota y solo cuando el árbol o la planta lo necesita. Somos el territorio del mundo más avanzado en depuración y reutilización del agua y esto es muy importante porque se trata de uno de los grandes desafíos de los países desarrollados. Europa está reutilizando y depurando el 4% de sus aguas urbanas. España está depurando y reutilizando el 9% de sus aguas urbanas. Israel, que es el paradigma de la gestión del agua, depura y reutiliza el 86% de sus aguas urbanas. Y la Región de Murcia depura y reutiliza el 98%.

En las últimas semanas estamos viendo algo que va en contra del más mínimo sentido común: a Cataluña planteándose restricciones por la falta de agua y a Castilla y León desembalsando agua porque no tienen más capacidad de almacenamiento y porque se van a desbordar los ríos. Esto es una prueba de que en España hay agua suficiente para todos, pero hay que distribuirla y gestionarla bien. Y aquí volvemos al mismo problema del que hablamos antes, no tenemos un presidente del Gobierno que esté apostando por las cuestiones de Estado, como puede ser la del agua, que sea capaz de establecer un Plan Nacional del agua, que nos siente a todos, que tenga en cuenta cuáles son las reservas hídricas de España y las redistribuya.

Hay que reconocer que en esto, medie el presidente que medie, al final los intereses de cada comunidad autónoma han hecho siempre que sea imposible gestionar esa redistribución del agua con una visión de sentido de Estado.

Yo insisto en que en España, con un buen plan de gestión hídrica, con más infraestructuras y con más trasvases, se podrían satisfacer las necesidades de agua de todos.

Si me permite, para terminar, alguna cuestión más de partido. Por ejemplo, alguna vez dio la sensación de que usted le hacía frente a la presidenta Ayuso. ¿Cómo están ahora las relaciones con ella?

Isabel es muy buena compañera y nuestra relación es excelente. Para mí es un referente y uno de los grandes activos del Partido Popular. Además, estamos con ella y sabe que cuenta con nuestro apoyo ante los ataques constates que sufre desde todo el aparato socialista bajo las indicaciones de Sánchez. Es una política muy valiente, que no se deja amedrentar y le pone voz con mucha claridad a lo que piensan muchos españoles de este Gobierno en declive. Isabel es una gran mujer a la que nadie le para los pies por mucho que Pedro Sánchez lo intente.

¿Para usted la Comunidad de Madrid es un ejemplo a seguir?

La gestión supone que en muchas ocasiones los presidentes de comunidades autónomas apliquemos en nuestras regiones lo que funciona bien en otros territorios. Al igual que la Región de Murcia es también referente para otras comunidades autónomas en la gestión del agua o en la bajada de impuestos. Creo que no hay que tener complejos en copiar lo que funciona y, por supuesto, que para mí la Comunidad de Madrid es un ejemplo a seguir.

El ruido que llega desde la M30, ¿cómo suena aquí?

Yo no percibo ningún ruido, todo lo contrario, escucho voces de unidad y trabajo en común para que por fin los españoles tengan el Gobierno que se merecen, el del Partido Popular, y al presidente que cada día más necesitan con urgencia, a Alberto Núñez Feijóo, para que enderece el rumbo de este país y ponga a funcionar España. Y eso es precisamente lo que los españoles han expresado en cada cita electoral a la que se les ha convocado desde que Feijóo es presidente del PP, porque se han ganado todas las elecciones: Andalucía, Autonómicas, Municipales, Generales y Gallegas.

¿Hasta qué punto pueden los presidentes autonómicos del PP hacer un frente común para desgastar a Sánchez sin desatender por razones políticas a los intereses particulares de los territorios que presiden?

El problema no es cómo desgastar a Sánchez, el problema es que Sánchez cada día que pasa está desgastando a los españoles. Lo que tenemos en común todos los presidentes autonómicos del PP es que nuestras Regiones y sus ciudadanos están por encima de los intereses del PP. Gobernamos para todos los ciudadanos y tomamos decisiones que garanticen su estado de bienestar, su libertad y su igualdad. Y eso es directamente opuesto a la forma de hacer política de Sánchez y contrario a las decisiones que está tomando con el único interés de seguir en la Moncloa.

¿De qué pie cojea el PP en Cataluña ante unas próximas elecciones que pueden ser decisivas para el devenir de la legislatura nacional?

Después de ver cómo el Partido Socialista de Cataluña se ha negado a guardar un minuto de silencio por los guardias civiles asesinados en Cádiz se ha vuelto a demostrar que el PP es el único partido constitucionalista que puede representar a la mayoría de catalanes que estén orgullosos de su identidad propia y de lo importante que es Cataluña en España. Estoy convencido de que los compañeros del PP Cataluña y el PP Nacional harán un gran trabajo que ganará la confianza de muchos catalanes. Y desde el resto de comunidades autónomas estaremos a su disposición para ayudarles en lo necesiten.

Una última duda, ¿usted sería partidario de conceder el indulto a Puigdemont si cumple ciertas condiciones? Lo digo por la polémica que generaron unas declaraciones de Feijóo en la campaña de las elecciones gallegas en febrero.

Yo soy partidario de sentar ante los jueces a Puigdemont y que sea juzgado en igualdad y sin los privilegios que Sánchez le está concediendo. Y Feijóo lo tiene claro, así se lo he escuchado en público y en privado, ni indultos ni amnistía. Y por supuesto que en absoluto soy partidario de indultar ni a Puigdemont ni a nadie que participara en el golpe de estado que intentaron dar alentando la violencia.