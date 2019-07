López Miras: «Muy pronto tendremos un gobierno liberal y reformista en Murcia»

Inmerso en las negociaciones para desbloquear el Gobierno de Murcia, el candidato del PP, Fernando López Miras (Lorca, 1983) ha sido desde el primer momento el mediador entre Ciudadanos y Vox para lograr lo que él llama, un gobierno de «centro-derecha». Tras una investidura fallida el pasado día 4 por el «no» de Vox, no ha cejado en su intento de conseguir la confianza de la Asamblea Regional para ser reelegido presidente, y tras varios encuentros a tres banda, confía en que a partir de mañana puedan fijar una nueva fecha de investidura.

¿Ve cercana su investidura?

A mí, desde luego, me gustaría que fuera cuanto antes porque la Región de Murcia no puede ni se merece esperar más. Hace un mes y medio que los murcianos fueron a las urnas y, a pesar de que el Gobierno regional sigue funcionando durante este periodo, es necesario conformar ya un nuevo Ejecutivo que continúe tomando decisiones y poniendo en marcha medidas para el presente y futuro de esta Región.

¿Qué ha ocurrido entre Cs y Vox para que, habiendo un 95 por ciento de coincidencia programática, no llegaran a un acuerdo?

Toda negociación es intensa y tiene momentos de encuentro y desencuentro. En cualquier caso, sí le diré que hemos dejado ese momento atrás y que nos hemos centrado en lo que de verdad importa, que es trabajar por la Región de Murcia. PP, Cs y Vox hemos tenido altura de miras, hemos sido generosos y responsables, y hemos sabido ver que son más las cosas que nos unen que las que nos separan.

En Vox ya han dicho que no quieren cargos. ¿Cómo garantizarán sus exigencias?

Precisamente estamos trabajando en cómo materializar ese posible acuerdo. No obstante, y al margen de cuál sea la forma que acordemos, yo me comprometeré pública y oficialmente a asumir sus propuestas. Esa es la mayor demostración de que se cumplirán, mi palabra. Lo que pide Vox es perfectamente asumible y estoy en disposición de comprometerme a aplicarlo si vuelvo a ser presidente. Hemos analizado sus propuestas y podemos decir que son legales, que atienden a la Constitución y que no suponen ninguna merma en los derechos y libertades de las personas que vivimos en Murcia. Piden que los compromisos que adquirieron con sus votantes se vean reflejados en la acción de gobierno y creo que es una reivindicación lógica y razonable.

¿Se han limado asperezas con Vox tras votar en contra de la investidura?

Vox tomó una decisión y no la voy a cuestionar. Nosotros hemos tenido la mano tendida en todo momento. Hemos sido capaces de sentarnos en la misma mesa, de dialogar, de compartir nuestras propuestas y encontrar puntos en común que benefician única y exclusivamente al millón y medio de murcianos que habitan en la Región de Murcia.

¿Cree que se podrá desbloquear el Gobierno este mes o podrían celebrarse nuevas elecciones?

Soy optimista y creo que muy pronto podremos tener un gobierno moderado, liberal y reformista en la Región de Murcia conmigo como presidente. Confío en que el buen entendimiento y el trabajo que venimos realizando en los últimos días dé sus frutos. No me planteo un escenario de nuevas elecciones porque, sencillamente, no es lo que quieren los murcianos: lo que nos pidieron tras las elecciones del 26 de mayo es que hagamos un esfuerzo y nos pongamos a trabajar cuanto antes, con responsabilidad y compromiso, y en eso es en lo que estamos.

¿Confía en que haya buena sintonía para futuros acuerdos?

Por supuesto. Las negociaciones con Ciudadanos y Vox no culminarán con un pacto de investidura sino que son el principio de todo. Tenemos por delante cuatro años con mucho trabajo para poner en marcha iniciativas que mejoren la vida de todos los murcianos. Eso es lo que más nos importa. Para conseguirlo, vamos a tener que seguir dialogando y trabajando de la mano durante toda la legislatura. Los murcianos nos pidieron consenso a los partidos políticos en las elecciones del pasado 26 de mayo y nuestra obligación es cumplir ese mandato.