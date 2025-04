López Miras traslada la presión a Vox para cerrar los presupuestos: "Que dependa de cómo se teatraliza es frívolo"

Los presupuestos autonómicos en la Región de Murcia se encuentran listos. A la espera de Vox. Es el escenario que ha dibujado el presidente regional, Fernando López- Miras, en un desayuno informativo en LA RAZÓN.

El presidente, a preguntas de los periodistas sobre el transcurso de las negociaciones con Vox para aprobar presupuestos en la región, ha sido muy claro. Ha trasladado toda la presión al partido de Santiago Abascal. Y es que, el partido ha exigido a los presidentes autonómicos del PP que pasen por el "atril" para renunciar al pacto verde y a la inmigración ilegal. Unas condiciones que López Miras ha rebajado al considerar "frívolo" que los presupuestos dependan de como pueda "teatralizarse". Sobre todo una vez que el presidente regional ya ha renunciado públicamente y desde la Asamblea de la Región de Murcia.

Ha reconocido que lo “deseable” es que haya cuentas públicas y ha dejado entre ver que, ahora mismo, todo depende de Vox, a quien ha pedido poner por delante los intereses de Murcia. “Nada que tenga que ver con la Región de Murcia y presupuestos nos indican que no puedan aprobarse. Si no se aprueban será porque a otro partido no le interesa. Porque responde a intereses que no tengan nada que ver con Murcia, con intereses nacionales, partidistas”, ha criticado. La última exigencia de Abascal es la de que Murcia elimine la asignatura de árabe en las escuelas, a pesar de que ello es un acuerdo internacional y que depende del ministerio de Educación. Es por eso que Vox pide que la voluntad de negociación sea mutua. Para

Desde Vox exigen una declaración similar a la que el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, hizo para pactar los presupuestos autonómicos. No parece estar dispuesto.

Haya o no presupuestos, el presidente regional ha descartado que pueda haber un adelanto electoral en la Región de Murcia. "La situación en Murcia no es la que vive España, ni de lejos", ha asegurado. Las elecciones en Murcia tocan para finales de mayo de 2027 y López Miras espera agotar su mandato. "Someter a elecciones anticipadas porque hay partidos políticos que prioricen sus intereses partidistas a los de Murcia no me parece positivo", ha avisado. "Si de mi depende, yo no voy a someter a Murcia, a que tenga que ir a las urnas, porque otros no cumplan con su obligación. Los ciudadanos ya cumplieron con su obligación de ir a las urnas en el año 2023".