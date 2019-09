Los ajustados plazos: ¿Elecciones o investidura?

Cinco meses suman desde que los españoles fueran convocados a las urnas el pasado 28-A. Un tiempo en el que los políticos han demostrado su incapacidad para formar gobierno con los números resultantes de las urnas, y que aboca, si hoy el Rey constata la imposibilidad para desbloquear la situación, a una repetición electoral.

A esta hora las probabilidades de que el Jefe del Estado proponga a Pedro Sánchez el encargo de formar Gobierno parecen escasas, de hecho el propio secretario de Organización, José Luis Ábalos ha confirmado hoy que si el presidente no obtiene los apoyos "no hace falta ir a una ceremonia del fracaso".

-Primer plazo: Si el Rey Felipe VI si comunica a la presidenta del Congreso Meritxell Batet que puede haber una investidura, el primer día para celebrar la sesión de investidura sería precisamente mañana miércoles 18 de septiembre, cuando se celebraría la sesión de debate de Investidura. Entonces, el jueves 19 se produciría la primera votación para la que Sánchez necesitaría una mayoría absoluta que no conseguirá, por lo que se presentaría a una segunda votación el sábado 21 en la que debería de recabar mayoría simple. No son unos plazos descabellados pues tienen su precedente en el año 2016. Mariano Rajoy recibió el encargo del Rey el 25 de octubre y al día siguiente arrancó el pleno de investidura.

-Segundo plazo: Celebrar el debate el jueves 19 , la primera votación sería el viernes 20 de septiembre y la segunda y última el domingo 22, día límite para que -si Sánchez no es investido o bien porque no haya recabado los apoyos de la Cámara Baja o porque no se haya presentado a la Investidura- se disuelvan el 23 de septiembre las Cortes Generales. Será el martes 24 cuando el decreto de disolución firmado por el Rey se publique en el Boletín Oficial del Estado.