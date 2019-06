El magistrado del Supremo José Luis Requero, Josep Ramón Bosch, cofundador de Societat Civil Catalana, y el músico catalán Sabino Méndez, valoran el juicio que se ha desarrollado contra los políticos catalanes que participaron en el “procés” del 1-O y que hoy termina con el alegato final de los encausados.

José Luis Requero

Ha sido un juicio ejemplar. No ha habido ningún atisbo de irregularidades procesales. No solo se ha cumplido el principio de publicidad que predica la Constitución, sino que ha quedado satisfecho con creces. Todas las partes han podido alegar lo que les ha convenido. El juicio se ajusta perfectamente a los criterios de contradicción, de no indefensión y de satisfacción plena de los derechos de la defensa. Ninguna de las partes puede alegar indefensión. Sobre la sentencia, no puedo hacer vaticinios. Eso lo tiene que valorar el Tribunal en base a todas las pruebas que han aportado, lo alegado y lo probado. Todo depende de que las partes acusadoras hayan aportado pruebas de cargo convincentes.

Magistrado del Tribunal Supremo, ex vocal del Consejo General del Poder Judicial.