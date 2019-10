El “amor” por España de Junqueras

La respuesta bomba a Trapero

Los políticos fueron testigos

Finalizadas las declaraciones de los doce dirigentes independentistas acusados, las partes iniciaron los interrogatorios a los políticos citados para testificar en el juicio. Por la sala pasaron el dirigente de ERC, Joan Tardá ; el presidente del Parlament, Roger Torrent ; el expresidente de la Generalitat, Artur Mas ; la exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría ; el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro ; el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy ; la excoordinadora general de PDECat, Marta Pascal ; la expresidenta del Parlament, Nuria de Gispert ; la exdiputada de la CUP, Eulalia Reguant ; y el también exdiputado cupero, Antonio Baños . Uno de los testigos más esperados fue el del entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy quien subrayó que siempre hubo “disposición” al diálogo. “Me vi en seis ocasiones con Artur Mas aparte de realizar varias llamadas de teléfono. También lo hice con Puigdemont, pero yo puse un límite al diálogo que ya conocéis:son los españoles los que deciden qué es España. Me gusta dialogar, me gusta pactar, pero también me gustan las reglas del juego y aquí se trataba de surpimirlas”, argumentó.

“Tuve miedo”, confesó la secretaria judicial

El gran papel del juez Marchena

Omnipresente en la sala. No lo tenía fácil, pero el presidente del tribunal hizo una actuación mayúscula. No le tembló el pulso a la hora de replicar a la cúpula fiscal del país, fue cortante con la abogada del Estado, y mano de hierro cuando tocaba con las defensas. De sus “ Empezamos mal ” y “ Vamos a ver ” se venden ya hasta camisetas.

Visionado de imágenes, doble citación y otras anécdotas

“Lo mejor para todos sería devolver la cuestión al terreno de la política, de la buena política, del diálogo, la negociación y el acuerdo, de donde no debería haber salido”. Con ese deseo cerró su turno de última palabra Oriol Junqueras, principal acusado por el “procés”. “El Poder Judicial no puede resolver un problema político”, añadió Jordi Sanchez quien insistió en que “no me arrepiento. Volvería a hacer lo mismo”, proclamó Jordi Cuixart.