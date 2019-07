Maite Pagaza: "El PSOE se ha sometido a los dictados de los nacionalistas"

No tiene dudas de que con la «vía Navarra» de Bildu, Pedro Sánchez «normaliza» las relaciones con los abertzales. Cree que el coste para el PSOE por el apoyo en Navarra –y sí se materializa en la investidura en el Gobierno central– será muy elevado: política educativa, lingüística y de símbolos. –¿El pacto en Navarra es una moneda de cambio para la investidura de Sánchez?

–Intuimos que nadie regala nada en política y los nacionalistas no regalan el poder al PSOE de Navarra incluido a Bildu si no piensan que van a sacar mucho mas. –¿Cuál va a ser la factura política que va a tener que pagar Sánchez por este pacto?

–Es muy claro lo que Bildu quiere a cambio: política educativa, lingüística y simbólica, porque ellos quieren convertir a las nuevas generaciones en seguidores del nacionalismo vasco. Me refiero también a todo lo que tiene que ver con dejarles avanzar en cuestión de banderas y signos. Quieren ir quitando a Navarra su pluralidad y convertirla en un apéndice más de la política que quieren hacer los nacionalistas vascos. Esto puede ser un polvorín institucional y político a largo plazo. Los nacionalistas se aprovechan de la codicia que ahora tiene tan cegados a los socialistas. –¿Con el pacto en Navarra, Sánchez normaliza las relaciones con Bildu?

–Sin duda, es una actitud irresponsable y negativa. Estos cambalaches a medio plazo pueden significar otros problemas institucionales muy graves. Hay una vía de blanqueamiento incluso de los de Bildu a medio plazo y eso es tremendo porque ellos no condenan la historia de la persecución y eso significa que a los que nos van a dejar de normalizar es a los que sí que la sufrimos. Si se termina por blanquear y por negar parte de lo que significó la persecución en el País Vasco sobre las ideas de los no nacionalistas, y sí los socialistas se siguen sometiendo simbólicamente a los dictados del nacionalismo nos encontraremos que nos estigmatizaran a los que fuimos perseguidos y no somos sumisos.

–Ahora, con Bildu en la mesa foral y a la espera de la investidura en Navarra, ¿será más difícil paralizar los homenajes a etarras?

–Ya es difícil frenarlos porque desde la propia Audiencia Nacional se emiten frases como que esos homenajes no enaltecen a los terroristas. Siempre hablamos de Europa y de aplicar sus consejos, pues bien;

en la comisión especial de Terrorismo se dijo con claridad que los Estados miembros tienen que prohibir estos homenajes porque generan daño a las víctimas.

–¿Cuál debe ser la actitud de los partidos constitucionalistas frente a la estrategia de provocación de los nacionalistas?

–Lo que no debemos hacer es resignarnos. Hay votantes del PSOE que son claves si se dan cuenta de que Sánchez nos está ofendiendo a todos, a ellos también. Su electorado es clave para revertir esta situación. Gracias a ellos podría darse cuenta de que tendrá menos coste hacer las cosas bien que fatal, como lo está haciendo. Les pido que nos ayuden.

–¿Cómo valora la tensión vivida ayer en Pamplona?

–Buscaban una Navarra que no es cierta. Sabemos ya que el nacionalismo es invasivo e intrusivo. Y también que esto lo harán en ese gobierno en Navarra.