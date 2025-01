Manos Limpias insta a la juez a llamar como testigos a los otros diez aspirantes al puesto adjudicado a David Sánchez

Manos Limpias ha pedido a la magistrada Beatriz Biedma -que investiga a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por tráfico de influencias- que cite a declarar como testigos a los otros diez candidatos al puesto de coordinador de conservatorios de la Diputación de Badajoz. Además, el colectivo de funcionarios insta a la juez a ofrecer a todos ellos la posibilidad de ejercer la acusación particular en el procedimiento si se consideran perjudicados por la elección de David Azagra, nombre artístico del hermano del jefe del Ejecutivo.

Manos Limpias quiere asimismo que la Corporación informe a la juez de las preguntas realizadas a los once candidatos en la entrevista personal y de las valoraciones de las mismas.

Además, entre la batería de diligencias que propone en el escrito remitido a la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz -al que ha tenido acceso LA RAZÓN-, el abogado de Manos Limpias, José María Bueno, reclama que testifiquen siete altos cargos de la Diputación de Badajoz -cuyo presidente, Miguel Ángel Gallardo, líder de los socialistas extremeños, también está imputado-. Entre ellos, el funcionario de Moncloa Luis Carrero, que trabaja codo con codo con David Sánchez tras ser designado coordinador de centros y programas de actividades transfronterizas. Fue el propio hermano de Pedro Sánchez quien indicó en su declaración que trabajaba con él desde la jefatura de la Oficina de Artes Escénicas, puesto que asumió David Sánchez en octubre de 2017 sin que mediara concurso alguno, que según la Diputación no era necesario porque no supuso un aumento de sus retribuciones ni un cambio de funciones. Sin embargo, las responsables de los conservatorios evidenciaron ante la juez que desde esa fecha, e incluso antes, ya no se ocupaba de la coordinación de estos, centrándose en proyectos operísticos como Ópera Joven.

Manos Limpias propone al juez su citación como testigo salvo que la magistrada "entienda que debe llamarle en calidad de investigado".

La acusación quiere asimismo escuchar el testimonio del sindicalista Francisco Serrano, representante de CSIF en 2017, en la medida en que "se opusieron a la creación de la plaza" de coordinador de conservatorios, que ninguno de los directores de estos había solicitado como necesaria al área de Cultura de la Diputación.

Entre esa panoplia de diligencias, Manos Limpias ve necesario que se reclame a la Diputación de Badajoz diversa documentación, entre otra el expediente administrativo íntegro sobre la creación del puesto de coordinador de conservatorios y la de jefe de coordinación de centros y programas de actividades transfronterizas, que se asignó al referido funcionario de Moncloa.

La acusación también requiere a la instructora para que pida a la Diputación la dotación presupuestaria anual de la Oficina que dirige David Sánchez, y las "dietas, kilometraje, gastos de viaje, alojamiento, representación o manutención" del hermano del presidente del Gobierno, "desglosado por meses", desde que presta servicios para la Diputación de Badajoz. Adjuntando, en su caso, "los tiques, facturas, o justificantes del gasto, y muy particularmente los gastos por pernoctar por razones de trabajo", añade. Y es que David Sánchez aseguró en su declaración, recuerda, que debe viajar continuamente por razón de su cargo.

Del mismo modo, aboga por solicitar a la Diputación de Badajoz "si para la realización

de su trabajo se puso a su disposición algún ordenador portátil", dado que él mismo manifestó que trabaja desde su casa y solo va a la Diputación "cuando lo necesita".

En el escrito se pone además sobre la mesa la necesidad de que se aporte un informe sobre las óperas dirigidas por David Sánchez y sus presupuestos, que se cite como testigo a la secretaria de Miguel Ángel Gallardo, "para informar sobre las posibles interacciones y relaciones entre el mismo y el investigado", y la Diputación remita los informes anuales presentados por el hermano de Pedro Sánchez sobre el desarrollo de su actividad profesional.

Toda esa información, argumenta Manos Limpias, es "necesaria tras la ausencia de explicaciones durante las declaraciones practicadas" en las últimas fechas, donde testigos e investigados han puesto de manifiesto su absoluta ignorancia sobre la Oficina de Artes Escénicas que dirige Sánchez.

A todas esas peticiones añade que por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se averigüe "la geolocalización" del móvil de David Sánchez desde que se creó su puesto de jefe de la Oficina de Artes Escénicas en 2022.