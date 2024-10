Marlaska asegura que no sospechó de Ábalos y que pone la "mano en el fuego" por los funcionarios de Interior

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha señalado este jueves en su comparecencia ante la comisión de investigación del "caso Koldo" en el Senado que no sospechó del exministro José Luis Ábalos por su posible relación con algún "negocio turbio", además ha reiterado que "no hay ninguna vinculación de ninguna persona" de su departamento ministerial con la trama presuntamente corrupta. "No hay ninguna vinculación de ninguna persona del Ministerio del Interior con la trama", ha señalado Grande-Marlaska a preguntas de la senadora de UPN, María del Mar Caballero.

El ministro del Interior ha señalado que "no le consta" que hubiera ningún conocimiento previo a las detenciones relacionadas con la trama corrupta y se ha remitido a las explicaciones que dio ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre los motivos por los que cesó a Ábalos.

Grande-Marlaska se ha expresado en todo momento, tratando de dar una lección de procesal donde, en reiteradas ocasiones, ha indicado que "hay abierta una investigación judicial" y que había respuestas que finalmente responderá dicha investigación mientras buscaba, antes de responder, la precisión en las preguntas de los senadores.

El titular de Interior ha asegurado que a Koldo lo conocía de actos "institucionales", de haberle visto con Ábalos pero que nunca se reunió con él. Mientras que, sobre Víctor Aldama ha dicho que "ni me he cruzado la mirada, no lo conozco".

Sobre la imputación de delitos a Ábalos a raíz de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitidos a la Audiencia Nacional ha mostrado su respeto a las resoluciones judiciales, que "ni le sorprenden ni le dejan de sorprender". "Nunca tuve la sospecha de que pudiera estar en un negocio turbio", ha dicho sobre Ábalos, añadiendo que "si puede doler a alguien la imputación hacia el Supremo es a quienes compartimos Gobierno".

También ha señalado que él no se ha leído los informes de la UCO y que el conocimiento que tiene del "caso Koldo" es el que le llega de las notas de prensa que le distribuye su departamento de comunicación y a través de lo que cuentan los medios.

El ministro ha vuelto a defender la contratación de mascarillas con la empresa Soluciones de Gestión, implicada en el "caso Koldo", ya que se hizo un "procedimiento de compra sin incidencia en el desarrollo de ese contrato en lo que se refiere al Ministerio del Interior", al margen de si "algunas personas", al margen, cometieron alguna irregularidad y "en el ministerio del Interior nadie campó a sus anchas" y "todo se hizo con la regularidad que debe ejercer toda administración pública. Nos dedicábamos a conseguir los elementos de protección individual para nuestros funcionarios de prisiones, para nuestros internos", mientras el senador le reprochaba que en la trama se cobraban "comisiones millonarias". "Hay muchas cuestiones que se planteaban en el momento de una crisis sanitaria, tenía reuniones permanentes en Moncloa y, cuando se da la orden de conseguir, dentro de los procedimientos legales el material necesario, hay una confianza absoluta en los distintos órganos" del ministerio. "Ninguno de mis funcionarios me ha ofrecido ninguna duda que me llevara a desconfiar de ello". Además, ha reiterado que no es necesario hacer una auditoría en su departamento ya que incluso el precio que se pagó por esas mascarillas era "inferior" a la media que se estaba determinando -en otras instituciones-.

Marlaska ha insistido que su conocimiento de los contratos de las mascarillas ha sido "a posteriori" y apuntó que todos los elementos de control son "mejorables" en general. Además, destacó que el informe del Tribunal de Cuentas no ha precisado ninguna auditoría.

En cuanto a si su departamento tomó las medidas necesarias ante la visita de Delcy Rodríguez, Grande-Marlaska ha asegurado aseguró que Interior se limitó a poner las "medidas necesarias". Aseguró que lo que le hubiera preocupado es si la vicepresidenta venezolana hubiera pisado sueldo español dentro de los términos Schengen y por tanto, habría abierto una investigación. “No pisó suelo español en los parámetros de suelo Schengen”. Explicó lo que es, dentro de los términos jurídicos, pisar suelo español. “Es igual que viaje en un vuelo privado que en uno comercial. Todos los días hay supuestos de personas que, cuando van a pasar el control, pueden ser rechazadas por el mismo motivo: porque haya un señalamiento que diga que no pueden pisar espacio Schengen y esa persona es trasladada a coger un vuelo de retorno” de manera que, apuntó, si Delcy Rodríguez hubiera incumplido ese señalamiento “se hubieran depurado responsabilidades -en lo que compete a Interior-. Además, Marlaska ha dicho que está convencido de que “no pasaron unas maletas” porque “estoy convencido de la actuación policial de ese momento” frente a la investigación que apunta a que sí que se llegaron a pasar unas maletas.

El ministro del Interior, también ha indicado que conoció el viaje de Delcy Rodríguez, "muy pocas horas antes" de que llegara a España, que no habló con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha reiterado que "está convencido de que no pasaron las maletas".

Por todo ello, ha asegurado: “Pongo en la mano en el fuego por todos los funcionarios del Ministerio del Interior, en concreto de mi gabinete y de la secretaría de seguridad” ha afirmado Grande-Marlaska por tanto, ha asegurado que está tranquilo.