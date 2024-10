Denuncia contra el exdirector de la Guardia Civil, Leonardo Marcos: "Su chivatazo a Koldo permitió ocultar o destruir pruebas clave"

El pasado mes de septiembre, el Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska, anunciaba que el entonces director de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, abandonaba su cargo por "motivos personales". Apenas había estado un año al mando de la Benemérita y nada hacía presagiar que su marcha bien podría deberse a su implicación en la "trama Koldo". En concreto, el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) señalaba a Marcos como la persona que habría filtrado a Koldo García (mano derecha de José Luis Ábalos por aquel entonces) que la Guardia Civil estaba investigando dicha trama.

La mala imagen que este hecho daba de la Guardia Civil provocó la rápida reacción de los agentes. Apenas unos días después de conocerse este hecho, la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) anunció que presentaría una denuncia por los presuntos delitos de "infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos". Porque, a su juicio, "no se puede permitir que la Institución sea utilizada como un canal para la corrupción" y por ello, iban a tomar las acciones judiciales necesarias para que "actos como estos no se repitan".

Una medida a la que ahora se ha sumado la asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL), que ha interpuesto una denuncia ante el Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional. En su escrito, acusa al exdirector general del Instituto Armado de haber cometido los presuntos delitos de "infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos", en la denominada "trama Koldo". Así, apuntan directamente al informe de la UCO, en el que figura una conversación telefónica entre Koldo y Rubén Villalba Carnerero, comandante de la Guardia Civil (imputado en la trama), el 25 de enero de 2024. En esta llamada, "Koldo confirmó que la Unidad Central Operativa (UCO) los estaba investigando, y que esta información le había sido proporcionada por el propio Leonardo Marcos mientras aún ocupaba su cargo", según se desprende del informe.

Y lo más grave, según consta en el escrito de denuncia, es que "esta filtración permitió a los investigados tomar medidas para ocultar o destruir pruebas clave", lo que afectó al desarrollo de la investigación. Por otra parte, la denuncia presentada ante la Audiencia Nacional por JUCIL, también señala la "coincidencia sospechosa" entre la marcha de Leonardo Marcos y la entrega del informe de la UCO. Hay que recordar, no obstante, que el exdirector de la Guardia Civil fue asignado a un puesto en la Embajada de España en Washington, lo que, a su juicio, "generó aún más sospechas" sobre su implicación en la trama Koldo y las filtraciones.

Marcos: "Yo he venido a mandar no a dialogar"

Y en medio de todo este revuelo por la vinculación de Leonardo Marcos con la "trama Koldo", se antoja imprescindible recordar que su figura no fue una de las más laureadas por los guardias civiles durante su mandato entre junio de 2023 y septiembre de 2024. Es más, las asociaciones profesionales de la Guardia Civil, en unión de acción, llegaron a plantarse y abandonar un Pleno del Consejo por los continuos desplantes y menosprecios. Tanto es así que Marcos se encaró con los presentes y en tonto "prepotente", les dijo: "Yo he venido aquí a mandar y no a dialogar".

Polémica fue también su gestión ante el trágico operativo en Barbate, donde dos guardias civiles fueron asesinados el pasado mes de febrero, y en el que el exdirector de la Guardia Civil dijo no haber detectado "ningún error". Los agentes acusaron a Marcos de "no estar a la altura" y de intentar eludir cualquier responsabilidad.