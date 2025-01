Marlaska niega tajante que la Policía Nacional asesorara al fiscal García Ortiz sobre el borrado de datos de su móvil

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha mostrado tajante tras las informaciones que apuntaban a la posible implicación de la Brigada de Seguridad Informática de la Policía Nacional en el caso de la filtración de datos de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Tajante y conciso, el ministro ha aseverado que esta brigada "no ha asesorado en nada" al fiscal general, Álvaro García Ortiz, y ha añadido: "No me consta ese contacto con la Fiscalía".

De este modo, intentaba despejar cualquier atisbo de duda sobre una posible implicación de su departamento en un asunto que, a juicio de Grande-Marlaska, parece obviar lo más importante. Durante su entrevista en "las mañanas de RNE", el titular de Interior ha restado importancia a las filtraciones para incidir en que lo único que se reveló es que la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, "supuestamente había cometido dos delitos contra la Hacienda pública y un delito de falsedad en documento mercantil, reconocidos por su propia defensa".

Unos hechos, ha continuado el ministro, que fueron transmitidos a los medios de comunicación por Miguel Ángel Rodríguez, tal y como reconoció la "mano derecha de Ayuso". Por todo ello, Grande-Marlaska se pregunta: "¿Qué hay después de eso? Que yo conozca, que la Fiscalía en nota de prensa dice que ese acuerdo no fue instado por la Fiscalía sino por la defensa de la pareja de Ayuso". En definitiva, considera que, aunque posteriormente se pasara esa información por mail, no existe "revelación de secretos".

Y en este punto, tirando de su experiencia como magistrado, el titular de Interior ha querido destacar que para que haya un acuerdo o conformidad, la persona tiene que haber reconocido y admitido los hechos antes, por lo que deja entrever que González Amador asumió su culpabilidad para poder llegar a un acuerdo con la Fiscalía.

Por otra parte, ya en el terreno político y ante las fuertes presiones de Junts al Ejecutivo de Pedro Sánchez para que éste pueda sacar adelante los Presupuestos, el ministro del Interior no ha querido dar detalles de las negociaciones y ha pedido ser "cautos" hasta que se concluya la negociación, ya que "no es conveniente dar muchos más datos". Sin embargo, ha dejado caer que "no le consta" que los de Carles Puigdemont hayan exigido la cesión del control de fronteras para los Mossos d'Esquadra.

