Puigdemont se fija como meta el desgobierno de Sánchez

La última vez que se vieron fue en París. Corría julio del año pasado. Se vieron sin luz ni taquígrafos. Era su primer encuentro después de múltiples desencuentros, reproches y hostilidades entre ambas formaciones. Los de ERC siempre se han considerado maltratados –sobre todo cuando gobernaba Aragonés– y utilizados solo cuando convenía a Junts para mantenerse en el poder. Puigdemont acusa a los republicanos de forzarle a convocar el referéndum, de no quererlo investir a distancia y de no reconocerlo como «president legítimo».

En agosto, Puigdemont dinamitó todos los puentes. Se reunió con la entonces secretaría general, Marta Rovira, que fue a explicarle su pacto de investidura con el PSC. El «legítimo» reaccionó airado y con duros reproches a los republicanos. Cuando la militancia republicana votó su apoyo a Illa, la ansiada –e inexistente– unidad cayó como un castillo de naipes con la puntilla de una carta de Puigdemont que decía que «la decisión de su militancia de investir a Illa hace que la detención sea una posibilidad real en muy pocos días». O sea, que ERC era señalada como la responsable de una detención que nunca se produjo. Eso sucedía un mes y una semana después del encuentro de Junqueras y Puigdemont.

Ayer se volvieron a ver. Puigdemont forzó la reunión en la Casa de la República donde vive el presidente exiliado, para unos, legítimo para otros. Un trágala para Junqueras que disimulaba bien poco a su entrada. Apretón de manos y cara larga, que contrastaba con la sonrisa sinigual de Puigdemont. La reunión se celebró en una sala con dos sofás y una mesa llena de libros apilados, se desconoce si leídos, presidida por una senyera y una bandera europea. De la estelada, ni rastro.

Los líderes iban acompañados de sus escuderos: Jordi Turull, Junts, y Elisenda Alamany, ERC, que ejercían de notarios o de convidados de piedra.

Ante los periodistas, Puigdemont estuvo mudo. No dijo ni una palabra más allá de los saludos protocolarios. Se guarda todas las cartas para hoy. Reúne a la cúpula de Junts y marcará posición frente a Pedro Sánchez. El líder de Junts prepara toda su artillería y nadie se atreve a decir por dónde irá su discurso para «no poner las cosas fáciles al PSOE», como dijo Turull esta semana.

Puigdemont es consciente de la debilidad de ERC tras su congreso y se sabe indispensable para Sánchez y también para Feijóo. Unas elecciones –con moción de censura previa– no serán la solución porque Junts quedaría en la irrelevancia, y la amnistía no se resolverá hasta octubre, según los plazos que maneja el Constitucional. Y el PP no le da garantías. Puigdemont exige acuerdos previos para verse con Sánchez y con Illa en Bruselas para reconocer lo que denominan la «amnistía política». Sin embargo, los acuerdos no existen, lo que le anima a seguir poniendo contra las cuerdas al Gobierno, pero, de momento, sin forzar su caída. Fuentes cercanas a Puigdemont dan por hecho «que Junts apostará por el desgobierno para demostrar su fuerza en Madrid y la irrelevancia de Illa en la defensa de Cataluña».

Los de ERC no quieren perder más todavía su protagonismo. Por eso, Junqueras accedió a la reunión haciendo de la necesidad virtud. Ambos líderes han ganado sus congresos y en ERC se querían normalizar unas relaciones «no muertas, pero sí pausadas» por las formas de hacer de Rovira, opina la nueva dirección republicana. A nadie se le escapa que ambos dirigentes nunca han tenido una buena relación «y se busca esta foto para reestablecer relaciones en un escenario donde el PSOE y el PSC tienen el control», es decir, para que ERC no desaparezca del escenario político. El líder republicano estuvo parco en palabras y se limitó a generalidades, afirmando que quiere tener una «relación fluida» con todo el mundo. Eludió todos los temas y se puso filosófico: «Hablaremos con Junts, como hablamos con otra gente, y hablaremos con la voluntad de construir los mejores acuerdos posibles en nuestro país». Después de dos horas y media, la prensa tuvo que conformarse con un escueto comunicado, lleno de palabras vacías, mientras los líderes del independentismo se marchaban en un vehículo con matrícula 1-0-2017, una matrícula personalizada que cuesta 1.000 euros en tasas.

El comunicado apunta que la reunión ha servido para «impulsar espacios de trabajo coordinado para debatir las cuestiones que afectan al futuro nacional y al progreso social de Catalunya en todos los ámbitos», además de «iniciar una nueva etapa de relación que contribuya a recuperar la fuerza y la iniciativa del movimiento independentista», en el marco de la «necesaria e imprescindible relación entre dos partidos independentistas que, pese a las diferencias, tienen muchos objetivos compartidos». Estas palabras suenan vacías después de la entrevista que ayer publicó LA RAZÓN con Gabriel Rufián, donde dijo, sobre la unidad independentista, «aquello ya se probó, y hoy tenemos diferencias importantes en la manera de ofrecer soluciones a los catalanes». De hecho, las encuestas dicen que más del 65% de los catalanes creen difícil que vuelva la unidad independentista y que no habrá acuerdos ERC-Junts.

A la espera de Puigdemont, Rufián marcó posición: «ERC tiene que poner pie en pared porque parece que el único lenguaje que entienden es que les tumbemos votaciones, aunque sean lesivas para nosotros». Pie en pared que Puigdemont aprovechará para apretar a Sánchez. Parece descartada la moción de censura, pero sin Junts el Gobierno quedará sin mayoría en todas y cada una de las votaciones y, sobre todo, en la más importante: la de los Presupuestos Generales del Estado, que, hoy por hoy, están en el dique seco. Las reuniones no avanzan y los gestos que PSOE y PSC ponen en marcha son considerados insuficientes. La clave es la moción de confianza. La Mesa del Congreso ha hecho un pasapalabra a la espera de Puigdemont. Junqueras ayer no se pronunció pero hace unos días expresó sus dudas sobre esta cuestión.