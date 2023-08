El PP matiza: diferencia entre "dialogar" con los independentistas y "negociar" o "pactar"

El PP trata de aclarar conceptos en un momento de gran confusión por los movimientos que está haciendo de cara al debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo. En este sentido, Elías Bendodo ha salido este viernes a matizar que una cosa es "hablar" con todos los partidos del arco parlamentario (excepto Bildu), incluyendo a Junts y ERC, y otra cosa es "negociar" y "pactar".

"He sido bastante expresivo diferenciando el diálogo del pacto o del acuerdo, son tres cosas distintas. El diálogo parlamentario es necesario en un proceso de investidura porque el candidato propone su programa de gobierno ante todos los grupos parlamentarios", ha señalado Bendodo, explicando que es una cuestión de "cortesía" parlamentario. "El diálogo no es malo. Hablar con casi todos no significa que vayamos a pactar con todos y, ni mucho menos, significa tragar con todo", ha insistido Bendodo en una rueda de prensa desde Marbella.

De esta manera, el PP se mantiene en la voluntad de hablar "con todos los que quieran hablar" con sus "líneas rojas". Y todo apunta que la gran mayoría de grupos parlamentarios van a acceder a verse con Alberto Núñez Feijóo a partir del lunes, cuando van a iniciar una ronda de contactos. En total, en el Congreso, hay once partidos: si bien, uno de ellos es el PP. Otro es Bildu, que ha quedado excluido de su ronda de diálogo. Por tanto, podría verse con los nueve partidos restantes, con la gran expectación que genera ver cuál es la reacción del PSOE a la petición de diálogo de Feijóo: está por ver si Sánchez aceptaría una reunión o no.

En todo caso, el dirigente popular ha recordado que, en los 45 años de democracia en España, siempre ha gobernado quien ha ganado las elecciones, algo que Pedro Sánchez quiere invertir ahora, ya que ha perdido las elecciones y pretende gobernar.

Asimismo, Bendodo ha informado que el PP va a encargar un informe jurídico sobre la creación de los grupos parlamentarios de Junts y ERC, que no reunían los requisitos necesarios, pero lo han logrado gracias a la cesión de diputados de PSOE y ERC. En función del informe, el PP decidirá cuál es su posición y si recurre ante el Tribunal Constitucional.