Memes y reacciones al encuentro de Yolanda Díaz y Puigdemont: “Por esto tendría que arder España y no por el besito de Rubiales”

La reunión entre Carles Puigdemont y Yolanda Díaz ha desencadenado una ola de reacciones en las redes sociales que no se ha hecho esperar. La interacción entre el líder independentista catalán y la vicepresidenta ha generado un intenso debate en línea, con opiniones y comentarios de todo tipo.

Casi 180 minutos de encuentro, que han dejado escenas destacables y que siguen dando que hablar entre cientos de usuarios.

Las risas

Las primeras reacciones han llegado con las imágenes previas a la conversación en las que se ve a Díaz y a Puigdemont posando ante los medios. Las risas, sonrisas y cuchicheos han sido protagonistas de la mayoría de comentarios de los usuarios, que destacan la complicidad entre ambos. "En cualquier país serio del mundo sería intolerable que la Vicepresidenta del Gobierno se reuniera con un delincuente golpista y malversador fugado", ha denunciado un usuario.

Otros usuarios, se han quedado con lo superficial del asunto y atónitos ante tanta risa, destacaban la actitud de Yolanda con cada palabra pronunciada de Puigdemont: "Qué gracioso le parece todo a Yolanda..." o "Es la risa de 'no entiendo nada de lo que está diciendo este tipo pero hay una cámara delante'".

Rubiales sí, Yolanda no

Con el caso Rubiales en el punto de mira, algunos navegantes han querido recordar la reacción que ha tenido el Gobierno para criticar este encuentro: "El Gobierno pide la suspensión cautelar de Rubiales por «dañar la imagen de España», y el mismo gobierno se entrevista en Bruselas con un prófugo de la justicia...". Otro usuario ha dicho: "¡Por esto tendría que arder España y no por el besito de #Rubiales!".

Sumar, "el caballo de Troya"

A pesar de que el entorno de Puigdemont ha evitado confirmar de quién ha partido la iniciativa de esta reunión, tan sólo asegurando que es un encuentro "muy importante", las redes han destacado el papel de la líder de Sumar en el encuentro, que no consideran ocasional y sin segundas intenciones.

Muchos de los usuarios también han aprovechado para desmentir las declaraciones de Moncloa que advierten que "va en nombre de Sumar y no representa al PSOE". Sin embargo, el hecho de que Díaz no haya viajado hasta Bruselas en un vuelo regular, no ha pasado desapercibido en las redes: "Por eso cogió el Falcon y no un vuelo regular, ¿verdad?".

Sus reacciones

Otros memes

