El grave insulto de Echenique contra Woody Allen por defender a Rubiales

El beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso ha provocado una reacción casi unánime en España pero, además, también ha tenido una gran repercusión fuera de nuestras fronteras. Por ejemplo, la ministra francesa de Deportes, Amélie Oudéa-Castéra, se mostró este lunes satisfecha por la "firmeza total" que se ha manifestado contra el presidente suspendido de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, también por parte del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

En una entrevista a la emisora Sud Radio, Oudéa-Castéra hizo notar que la FIFA ha suspendido a Rubiales por el beso a la jugadora Jenni Hernández y en España el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) se está ocupando del caso.

"Creo -dijo- que hay una firmeza total. Lo hemos vuelto a ver, incluso a nivel de Pedro Sánchez. En este tema, compartimos todos la indignación".

Preguntada sobre si el fútbol es machista, la ministra francesa insistió en que "no hay que generalizar" y que hay progresos.

En cualquier caso, señaló que el caso Rubiales le parece "alucinante. Lo que quiero decir es que no se puede dar un beso a una mujer por sorpresa. No se puede dar un beso a una mujer sin su consentimiento y luego buscar todas las excusas posibles e imaginables. No es aceptable".

En una entrevista a EFE la semana pasada, Oudéa-Castéra ya había mostrado su estupefacción por la reacción de Rubiales, que no quería ver la realidad.

"Es quizás el último en darse cuenta de que su dimisión ahora la pide el Gobierno español, de que la Fiscalía ha abierto diligencias contra él, de que todas las jugadoras se han manifestado, de que diferentes personalidades de la sociedad española también".

Una voz discordante ha sido Woody Allen. "Es difícil entender que una persona pueda perder su trabajo y ser penalizada de esa manera por dar un beso a alguien". Además, ha añadido que cuando leyó la noticia en el periódico lo primero que pensó fue que "no se escondieron, ni la besó en un callejón oscuro. No la estaba violando, era sólo un beso y era una amiga. ¿Qué hay de malo en eso?", ha dicho en El Mundo.

Y ha seguido: ""No la estaba besando en su despacho con la puerta cerrada ni nada parecido donde ella estuviera amenazada. Fue claramente a la vista de todos y ella no estaba en peligro", ha continuado, "pero claro, ella tiene todo el derecho a dejar claro que no quiere, y él tiene el deber de pedir disculpas y de asegurar que no lo volverá a hacer. Y hecho eso, seguir los dos adelante".

Sus palabras no han convencido a Echenique que ha definido a Woody Allen como: "Conocido pedófilo reincidente".