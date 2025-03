Mientras Marruecos se prepara para celebrar los 50 años de la "Marcha Verde", en España se silencia el centenario del desembarco de Alhucemas

Marruecos ya se prepara para conmemorar a finales de año los cincuenta años de la “Marcha Verde”, que concluyó con la cesión del Sáhara español a Rabat. Todos los años lo celebran con orgullo y, en esta ocasión, todo parece indicar que se hará de forma especial. Ya hay algunas iniciativas al respecto. Llama la atención que lo que es lógico en el país vecino, porque supuso una victoria, en España coincide, según se ha publicado, con la prohibición para que nuestras Fuerzas Armadas celebren el centenario del Desembarco de Alhucemas, un hecho militar de singular importancia y que algunos historiadores citan como ejemplo de otros famosos desembarcos habidos con posterioridad. La razón, según esos medios, es que el Gobierno no quiere molestar a Marruecos.

Por esa misma regla de tres, Rabat debería hacer lo propio para no molestar a España. Las efemérides no pueden irritar a nadie. Forman parte de la historia de los pueblos que no se puede borrar ni cambiar.

El desembarco de Alhucemas se llevó a cabo el 8 de septiembre de 1925 por el Ejército y la Armada y, en menor medida, un contingente aliado francés, que propiciaría el fin de la guerra del Rif. Se considera el primer desembarco anfibio en la historia que involucra el uso de carros de combate y apoyo aéreo masivo por mar.

La operación consistió en el desembarco de un contingente de 13 000 soldados españoles[6] transportados desde Ceuta y Melilla y estuvo dirigida por el general Primo de Rivera, como director militar; el general Sanjurjo. como nando operativo Entre los jefes participantes en la acción se encontraba el entonces coronel Francisco Franco, quien por su actuación al frente de las tropas de la Legión fue ascendido a general. En cualquier caso, parece que no habrá conmemoración oficial.

Por contra, en Marruecos ya han surgido las primeras iniciativas para celebrar lo suyo.

El periodista Mohamed Seddik Maaninou ha propuesto iniciativas civiles y oficiales acordes con el evento histórico, que tendrá lugar el 6 de noviembre. Este informador dirigía la televisión marroquí y el Ministerio de Comunicaciones y participó en la cobertura mediática de la “Marcha Verde”.

Ha propuesto la organización de una marcha simbólica desde varias ciudades marroquíes. Maaninou explicó que «ciudadanos, hombres y mujeres, jóvenes, voluntarios y sus familias participarán en estas marchas», y añadió: «Sería beneficioso hacerlo a pie, por ejemplo, hacia la ciudad de El Aaiún. Estas manifestaciones reflejarán positivamente el compromiso humano que ha marcado la historia de Marruecos».

Entre las actividades propuestas por Maaninou se encuentra “una ceremonia oficial de conmemoración y reconocimiento a los voluntarios, celebrando a los vivos que participaron en la marcha o que la facilitaron, entre civiles, personal militar y personal de seguridad”. Añadió: «También se podría ofrecer un homenaje nacional a los voluntarios y voluntarias que restauraron la unidad y la dignidad de la nación… Podría ser también una oportunidad para crear una medalla especial, conmemorando el medio siglo de aniversario, para entregarla a los participantes vivos de la Marcha Verde».