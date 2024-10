Moncloa insiste en su defensa de Gómez: "No hay nada"

La decisión del juez Juan Carlos Peinado de imputar nuevos delitos a Begoña Gómez, esta vez los de apropiación indebida e intrusismo por el software de la Universidad Complutense, se produce en mitad de un viaje oficial de Pedro Sánchez en India, en el que participa también su mujer, y en plena rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La primera reacción del Gobierno, en boca del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha sido de prudencia, comparado con los ataques que tradicionalmente se vienen vertiendo contra el instructor de la causa desde ese mismo foro. En este sentido, Bolaños ha manifestado su "respeto" a la labor de la Justicia y de los jueces y ha reconocido que no había tenido acceso al auto porque cuando ha trascendido la noticia se encontraba en plena comparecencia. Sin embargo, y pese a no tener la información concreta, la posición del Ejecutivo no varía: total respaldo a Gómez y el augurio de un futuro archivo del caso.

"Pese a no conocer este auto en concreto, la investigación que se prolonga ya más de seis meses, por más que se investiga se sigue acreditando que no hay ningún informe y ningún testimonio ninguna opinión del Ministerio Fiscal que ponga de manifiesto lo que ya se ha venido diciendo durante los últimos meses. Que no hay absolutamente nada", ha asegurado el ministro de Justicia.

Bolaños ha mostrado su "convencimiento" de que se producirá la "conclusión de la investigación" cuando "concluya la instrucción". "Quiero manifestar ese respeto por la labor de los jueces, pero reiterar que toda la documentación, todos los testimonios y los informes que obran en la instrucción ponen de manifestó que no hay nada y cuanto más se investiga, pues más se demuestra que no hay nada de nada", ha aseverado.