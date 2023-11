Montan una barbacoa en plena calle Ferraz: "Si el presidente hace lo que quiere yo también"

Un grupo de extrema derecha conocido como Noviembre Nacional ha llevado las protestas a otro nivel al organizar una barbacoa en plena calle Ferraz . La acción, que ha contado con la participación de unas 3.000 personas, se convirtió en la protesta más multitudinaria de la semana frente a la sede del Partido Socialista.

Bajo un letrero que proclamaba "Si el presidente hace lo que quiere, yo también", los miembros de Noviembre Nacional repartieron bocadillos de chorizo y embutidos a algunos de los manifestantes. El mantel de la mesa de la barbacoa llevaba el mensaje: "No hay pan para tanto chorizo", una clara alusión a la ley de amnistía y a los pactos del PSOE con partidos independentistas.

La convocatoria de la protesta corrió a cargo del sindicato Solidaridad, que reivindicó su papel con cánticos como "Patria, trabajo y Solidaridad". Entre los manifestantes, jóvenes encapuchados, que habían estado ausentes en las últimas movilizaciones, volvieron a ocupar las primeras filas.

La protesta no estuvo exenta de consignas extremistas, como "España es cristiana, no musulmana" y "No habrá paz en Ferraz". También tuvo lugar una quema masiva de esteladas, simbolizando la oposición a los acuerdos con partidos independentistas.