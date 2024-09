Montero fracasa en su intento de alejar a Junts del PP: "No formamos parte de ningún bloque"

Una posible alianza entre PP y Junts para impulsar una moción de censura y desbancar a Pedro Sánchez de la Moncloa sobrevuela en los últimos meses por el Congreso ante la debilidad del Gobierno y María Jesús Montero ha tratado de despejar esa duda, pero ha fracasado en su intento porque los posconvergentes han vuelto a lanzar su habitual aviso: "No formamos parte de ningún bloque", ha señalado el diputado Josep Maria Cruset. Montero ha tentado a Junts para que deje de sembrar dudas sobre su compromiso con el Gobierno aludiendo a que el "PP está generando la sensación" de que los posconvergentes están con ellos y con Vox en el mismo bloque de rechazo a Sánchez.

"Sería bueno que ustedes dijeran con claridad cuál es su alianza estratégica. Sus compañeros no son ni la ultraderecha ni la derecha de este país. No dejen que hagan ese discurso", ha rematado Montero, tratando de ahuyentar a Junts del bloque de la derecha, aunque Cruset ha evitado entrar en detalle y se ha mantenido en que no forman parte de ningún bloque. La vicepresidenta ha buscado sembrar el temor en Junts de que pueden acabar asociados a PP y Vox por votar en contra del Gobierno y tumbar sus medidas, aunque no parece que eso haga mella en los posconvergentes y van a seguir igual, negociando ley a ley.

"Efectivamente, se puede tener una coincidencia puntual, pero uno no debería permitir que se manosee a Cataluña siempre por la derecha para intentar ponerla en contra", ha azuzado Montero, quien también ha querido responder a las preguntas de Cruset sobre qué alcance tiene el acuerdo de financiación entre PSC y ERC por el cual la Generalitat aspira a recaudar todos los impuestos que se pagan en Cataluña. El diputado de Junts quería saber si realmente es un "concierto fiscal" y si es "financiación singular".

Montero ha evitado responder con concreción y ha dicho que "es nuevo" porque "no tiene etiquetas". "No se trata de poner nombre, se trata de mirar qué persigue", ha añadido. Es más, en un guiño a Junts, Montero ha asumido el discurso separatista y ha dicho que "va a paliar lo que ustedes han venido a llamar déficit fiscal". Cruset ha recriminado que no se quiera definir el acuerdo: "El nombre hace la cosa. Lo contrario presta al engaño". En este sentido, ha desmontado que sea "financiación singular" porque es un "café para todos": "Ni es una financiación singular para España porque lo que es para todos y lo que es para todos no puede ser singular para uno; ni es concierto económico; ni es la salida del régimen común".

Gabriel Rufián no ha tenido prácticamente nada que objetar al Gobierno porque es un pacto entre ERC y PSC y ha dedicado casi todo el tiempo a reprochar a Junts sus ataques al acuerdo de financiación singular. "No les gusta el acuerdo y tengo la sospecha que no les gusta porque lo consigue ERC", ha afirmado Rufián, quien ha recordado que incluye las propuestas que llevaba Junts en su programa electoral. Rufián ha recriminado que Junts diga que ERC vota a favor del Gobierno "a cambio de nada", pero ha repasado las votaciones y ha concluido que, en la pasada legislatura, los posconvergentes votaron el 86% de las medidas del Gobierno mientras que los republicanos llegaron al 89% "negociando".