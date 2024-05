Montserrat, en LA RAZÓN: "Los nacionalismos y populismos han sido premiados por Sánchez"

Las elecciones europeas del 9 de junio están a la vuelta de la esquina y la candidata del PP, Dolors Montserrat, ha presentado su proyecto electoral en un Desayuno Informativo en LA RAZÓN, donde ha puesto mucho énfasis en alertar del peligro que corre la democracia tanto en España como en Europa por culpa de los populismos y los nacionalismos, en referencia implícita a los socios de Pedro Sánchez. Montserrat, que ha situado al PP como "baluarte" de la democracia, se ha comprometido a defender en Bruselas la "igualdad entre españoles, la integridad territorial, la Constitución, la separación de poderes y la neutralidad institucional", haciendo referencia tanto a la lucha contra la amnistía como contra los homenajes a los etarras. También, ha alertado del riesgo que supone poner en entredicho a los jueces y a los medios de comunicación, en alusión velada a los últimos movimientos del Gobierno. "Quiero aprovechar esta intervención para alertar del desafío democrático que afrontamos los españoles y los europeos", ha señalado la candidata del PP.

"Los nacionalismos y populismos llevan años marcando la política española y han protagonizado la crisis constitucional más grave de la democracia, que tuvo lugar en Cataluña en 2017 y que culminó en un golpe a la Constitución y una huida a Waterloo", ha añadido Montserrat, quien ha asegurado que Sánchez "ha premiado a nacionalistas y populistas" con la llave de la "gobernabilidad, aparte de con todo tipo de privilegios, para evitar que rindan cuentas ante la Justicia". "El Partido Socialista de Cataluña es ya, de facto, el Partido Nacionalista de Cataluña, como se ha demostrado en las recientes elecciones catalanas. Han cedido en todo ante el nacionalismo y se han convertido en su marca blanca", ha reprochado a los socialistas, recientemente vencedores en las elecciones catalanas.

"Cuanto más fuerte sea el Partido Popular en Europa, mayor será nuestro poder para parar la amnistía", ha subrayado Montserrat, en referencia a que Europa se va a tener que pronunciar en los próximos meses sobre la medida de gracia porque previsiblemente los jueces españoles presenten una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). "La Unión no puede ser santuario para ningún criminal. Y una respuesta real nos debería llevar a reforzar la cooperación judicial y policial dentro de las fronteras comunes", ha señalado, en referencia a Carles Puigdemont, aunque también ha recordado que en el Parlamento Europeo ya han conseguido "la nueva Directiva anticorrupción de la UE" que "prohíba la concesión de indultos y amnistías por delitos de corrupción".

Sobre los homenajes a etarras, Montserrat ha señalado que van a trabajar para "que la revisión de la Directiva europea de Derechos de las Víctimas incluya, como ya ha aprobado el Parlamento Europeo, la obligación de que los Estados miembros eviten el enaltecimiento del terrorismo o el homenaje a delincuentes condenados".

También ha subrayado que van a defender la "independencia de RTVE y de la Agencia EFE", tras los polémicos nombramientos de Sánchez, y a "corregir los abusos del Gobierno en la publicidad institucional y garantizar la libertad de información": "Lo haremos velando por la correcta aplicación en España de la Directiva europea de servicios de comunicación audiovisual y de la Ley de libertad de los medios", ha precisado, en un momento en que Sánchez ha emprendido una cruzada contra medios a los que acusa de "fake news" y se desconoce aún qué alcance puede tener.

"Dejemos una cosa clara: no se trata de defender unas leyes, sino de defender la ley. No se trata de preferir a unos jueces afines, sino de preferir la Justicia. No se trata de celebrar a la prensa amiga, sino de celebrar la libertad de prensa. No es mi democracia o tu democracia: es nuestra democracia. Por eso vamos a defenderla en Bruselas, frente a quienes impulsaron el procés catalán y ahora nos condenan a vivir en un proceso español sin fin", ha reivindicado.

Montserrat ha ahondado en la defensa de la democracia en Europa, alertando de que "la edad media del ciudadano europeo es de cuarenta y cuatro años" y, por tanto, eso "significa que nuestros recuerdos son ya de una Europa pacificada y democrática". "Corremos el riesgo de confundir este pequeño milagro, apenas un parpadeo en la Historia, con una obra eterna. Y Europa no es inmortal. Tampoco lo es la España constitucional", ha añadido, tras asegurar que la "democracia se conquista cada día". "Si no velamos por nuestras instituciones, si no defendemos el cumplimiento de la ley, si bajamos la guardia cuando uno de los poderes del Estado trata de imponerse sobre los otros, si pensamos que la democracia no nos necesita mientras el nacionalismo avanza, estaremos cometiendo un error fatal", ha agregado.

De hecho, la candidata del PP se ha remontado a hace 70 años para advertir de la fragilidad de Europa y de por qué es importante acudir a votar el próximo 9 de junio. "Europa no fue siempre razón y libertad. Europa es un proyecto de la razón y un faro de libertad, levantados, hay que recordarlo, de entre las ruinas materiales y morales de un continente devastado por la sinrazón nacionalista y totalitaria", ha afirmado.

"Ante la falta, a veces, de respuestas claras, vemos como nacionalistas, populistas y otros vendedores de humo hacen su agosto anunciando revoluciones o tierras prometidas, y ofreciendo soluciones simplistas para dilemas endiabladamente complejos", ha continuado la candidata del PP en las elecciones europeas, en referencia constantemente a lo que suponen tanto los partidos independentistas (ERC y Junts) como los populistas.