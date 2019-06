El candidato de Navarra Suma en el Ayuntamiento de Pamplona, Enrique Maya, ha sido elegido este sábado alcalde de la ciudad, al ser la coalición formada por UPN, Ciudadanos y PPN la más votada en las pasadas elecciones y obtener 13 ediles. Maya repite en el cargo que ya ostentó durante la legislatura 2011-2015.

Joseba Asiron no ha conseguido revalidar como primer edil de Pamplona al conseguir los apoyos de su formación, EH Bildu (7) y los de Geroa Bai (2), lejos de los 14 concejales necesarios para la mayoría absoluta. Los cinco concejales del PSN, tal y como habían anunciado, han apoyado a su candidata, Maite Esporrín.

Tras ser elegido nuevo alcalde, a las 18.18 horas, se le han entregado a Maya los símbolos del poder municipal, se le ha impuesto la insignia, se le ha colocado el collar con la medalla y le ha entregado la vara de mando de la ciudad. Desde el sillón de presidencia, Enrique Maya ha pronunciado su discurso como alcalde y tras él ha entregado a cada edil la insignia de la ciudad.

En su intervención, Enrique Maya ha dado las gracias a los pamploneses que le han apoyado con sus votos y ha destacado que "el futuro de Pamplona ha de ser un proyecto de amplios consensos" a la vez que ha abogado por la "convivencia" y ha asegurado que "todos van a ser escuchados".

Maya ha incidido en que es obligación de todos los representantes del Consistorio trabajar "en lo que nos une y desterrar lo que nos separa, centrarnos en la ciudad y desterrar la ideologización extrema". El nuevo alcalde ha resaltado que el "amplio apoyo" a Navarra Suma "nos otorga la enorme responsabilidad de liderar esa misión y a ello nos vamos a dedicar en cuerpo y alma".

Asimismo, ha subrayado que "más del 40 por ciento de los votos y 13 concejales, y ninguna otra cosa, ha elegido esta alcaldía que goza de plena legitimidad democrática y que va a defender sin titubeos los derechos y la libertad d todos los pamploneses".

Enrique Maya ha citado como su inspiración a las víctimas del terrorismo, recordando en especial a Tomás Caballero, quien fuera concejal en Pamplona "asesinado por ETA precisamente por defender la libertad y la convivencia de nuestra tierra y su identidad como Comunidad foral". En este sentido, se ha puesto al servicio de "la reivindicación de la memoria, dignidad y justicia de todas la víctimas".

"Ser alcalde o concejal debe ser y es un gran honor, pero el cargo no puede quedarse en la honra si no que obliga a la responsabilidad y el trabajo", ha subrayado Enrique Maya que ha recalcado que "la Pamplona de 2023 debe ser mejor, más abierta y más solidaria que la de hoy".

Por ello, ha llamado a "trabajar en acuerdos que permitan que esta ciudad atraiga y genere más empelo que posibilite mantener los servicios públicos y permita generar oportunidades para todos, sobre todo para los que viven peor".

"No permitamos que en cuatro años no tengamos otro balance que ofrecer que broncas y peleas estériles", ha reivindicado el nuevo alcalde que ha pedido a los concejales "altura de mirar y centremos esfuerzos en dar respuesta a las necesidades de esta ciudad". "Cualquier otros empeño quizá sirva para alimentar los egos partidistas de unos y otros pero no para ayudas a los pamploneses", ha remarcado Maya que ha concluido señalando que "los ojos de los pamploneses nos observan atentos, no les defraudaremos".

En la sesión de constitución del undécimo Ayuntamiento de Pamplona de la democracia han tomado posesión de su cargo como concejal los 27 ediles de las cuatro formaciones políticas que representarán durante los próximos cuatro años a la ciudadanía pamplonesa.

Los 13 concejales de Navarra Suma son Enrique Maya, María Echávarri, Ana Elizalde, Javier Labairu, María García Barberena, Carmen Alba, Fernando Sesma, María Caballero, Fernando Aranguren, Juan José Echeverría, Arturo Lecumberri, Cristina Martínez y Fermín Alonso.

Representarán a EH Bildu esta legislatura Joseba Asiron, Maider Beloki, Joxe Abaurrea, Marian Aldaia, Amaia Izco, Eva Aranguren y Endika Alonso. Por parte del PSN, han tomado posesión como concejales Maite Esporrín, Elma Saiz, Xabier Sagardoy, Juan Luis García y Silvia Velasquez. Y por parte de Geroa Bai, Itziar Gómez y Patxi Leuza.

El acto de constitución de la nueva Corporación ha comenzado a las 18 horas con el desfile formal desde el Salón de Recepciones al de Pleno, una tradición que se remonta al Privilegio de la Unión (1423) y que se recuperó en los años 80 del siglo pasado. La sesión, con asistencia de autoridades e invitados, ha sido dirigida por una Mesa de Edad, formada por la edil de más edad, Silvia Velasquez Manrique, el más joven, Xabier Sagardoy Ortega, y el secretario del Pleno, Javier Horcada.

El secretario ha comprobado la conformidad de credenciales, tras lo cual cada edil ha prometido o jurado su cargo. Una vez tomada posesión del acta de concejal, la nueva Corporación ha elegido al nuevo alcalde entre sus miembros. Los ediles integrantes de la Mesa de Edad, portando una urna, han recorrido los sitiales del salón en el sentido de las agujas del reloj para que cada corporativo pudiera emitir su voto. Tras el recuento, Silvia Velasquez ha comunicado a la Corporación el resultado a favor de Enrique Maya.

En el momento en que Enrique Maya ha sido proclamado nuevo alcalde de Pamplona, varias personas concentradas en la plaza del Ayuntamiento han comenzado a gritar 'Maya kanpora', 'UPN kanpora' y 'Asiron aurrera'. Gritos que se han podido escuchar desde la sala de prensa y que han complicado a los periodistas escuchar la intervención del nuevo alcalde en un primer momento.

