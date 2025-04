Un nuevo mail implica al equipo del ministro Luis Planas en otro enchufe en Tragsa

Las contrataciones a dedo, presuntas, durante la etapa de Pedro Sánchez en La Moncloa no parece que se detengan únicamente en el «caso Ábalos» ni en Jesica Rodríguez, expareja del socialista José Luis Ábalos. Un correo electrónico remitido por el director de la empresa pública Tragsatec, Juan Pablo González, revela que recibió una llamada del Ministerio de Agricultura para ordenarle que tratara con «cariño» el currículum de un aspirante a un puesto de trabajo. Esto abre otro foco de polémica sobre otro ministro más del Gobierno, Luis Planas, titular de Agricultura.

«Paco, para una de las cosas que me llamó ayer el jefe era para decirme que tratemos este cv con cariño (SE Agricultura); anda, mira a ver si tenemos algún proceso en marcha o que tengamos pensado abrir en breve y me dices para avisar a Paloma porque con este no podemos estar mareando la perdiz...», recoge el correo al que ha tenido acceso LA RAZÓN.

El mail, remitido por Juan Pablo González, está fechado el 29 de febrero de 2024, hace poco más de un año. En ese mensaje, el director de Tragsatec hace referencia a un «jefe» del área de la Secretaría de Estado de Agricultura y todo apunta a que es una persona de mucho peso dentro del Ministerio, ya que le da relevancia al asegurar que no se puede «estar mareando la perdiz» y se debe obedecer la orden. En el correo no se aclara quién es esa persona del Ministerio.

Tragsatec es la empresa pública que contrató a dedo a Jesica Rodríguez, expareja de Ábalos. Forma parte del grupo Tragsa, tutelado por el Ministerio de Agricultura.

La información que hoy adelanta este medio lleva a pensar que la práctica del «enchufe» es más un hábito que un hecho excepcional aplicado a las parejas del ex ministro de Transportes.

Se da la circunstancia de que Juan Pablo González, director de Tragsatec, compareció recientemente (1 de abril) en la Comisión de Investigación del «caso Koldo» en el Senado y defendió que «todos los trabajadores que entran en la empresa pública del Grupo Tragsa tienen que pasar por un proceso de selección que atiende siempre «a los principios de publicidad, mérito, capacidad y concurrencia».

De esta manera, el director de Tragsatec quiso defenderse de las acusaciones por presuntamente contratar a dedo a Jesica Rodríguez, quien entró en la compañía pública para formar parte de un proyecto encargado por Adif.

De hecho, Juan Pablo González endosó la responsabilidad por el absentismo laboral de la amiga de Ábalos a Adif y señaló a Isabel Pardo de Vera, la entonces presidenta, por las funciones que teóricamente desempeñaba.

En este sentido, en el caso de Jesica Rodríguez, se trataba de un proyecto encargado por Adif a Tragsatec y esto permitía a la empresa ferroviaria imponer sus condiciones (cabe recordar que Adif depende de Transportes y, por tanto, estaba bajo los mandos de Ábalos).

La contratación de Jesica se produjo en febrero de 2021, hace ya más de cuatro años. La expareja de Ábalos estuvo en Tragsatec hasta septiembre de 2021, cuando Ábalos había dejado ya el Ministerio de Transportes. Y tres años después, aparece un correo con un «modus operandi» parecido al de la contratación de Jesica, con órdenes de superiores jerárquicos del Gobierno.

Este correo electrónico pone nuevamente en duda la transparencia en los procesos de selección en Tragsatec que reivindicó Juan Pablo González. En todo caso, por ahora, a la vista de este mail, hay dos incógnitas por despejar: quién es el que da la orden a Tragsatec (hay que buscarlo presuntamente en la Secretaría de Estado de Agricultura) y quién es la persona «enchufada».

El ministro Planas también compareció recientemente en el Senado y también se sacudió de las manos cualquier vínculo con el proceso de selección de personal en Tragsatec y, en concreto, sobre Jesica: «Si actuara, estaría prevaricando, y no lo he hecho nunca ni lo voy a hacer; es decir, no voy a intervenir en un ámbito de actuación que no es el que a mí me corresponde», señaló en una respuesta a un senador.

Planas se remitió a la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas para defender que el Ministerio de Agricultura tampoco tiene excesiva incidencia sobre Tragsa: «Yo tutelo a Tragsa, según el artículo 116, sobre la eficiencia de su actuación, sobre los planes estratégicos y también sobre aquellas cuestiones de carácter extraordinario que se puedan plantear en relación con la actuación de Tragsa, y ese es el ámbito de esa relación».

En ese punto, quiso explicar que Tragsa es una empresa participada por la SEPI (Hacienda) y por el FEGA (Ministerio de Trabajo), por lo que trató de restar peso a la incidencia del Ministerio de Agricultura sobre el grupo empresarial público, que tiene el control del 100% de Tragsatec, y que está en el punto de mira por las supuestas contrataciones a dedo.

En cualquier caso, este nuevo correo engorda la lista de presuntos enchufes en los Gobiernos de Sánchez y ya no se circunscribe solo a la etapa de Ábalos. Por cierto, a las espaldas del exministro de Transportes aparecen, además de Jesica en Tragsatec e Ineco, la miss Asturias 2017 Claudia Montes, en LogiRail; y la amiga de Koldo (Nicole) en Emfesa (dependiente, por su parte, de Adif).

En paralelo, no hay que olvidar que transcurre en Badajoz el caso de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. El origen fue una denuncia del sindicato Manos Limpias acusándole de haber obtenido de forma irregular el puesto de director de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz. Las acusaciones incluían malversación de fondos públicos, fraude fiscal y tráfico de influencias. La jueza Beatriz Biedma abrió diligencias para investigar las sospechas de que la plaza fue creada a medida y adjudicada sin seguir los procedimientos legales adecuados. En su declaración ante el juez, él dijo que encontró la plaza por internet.