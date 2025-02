El ex número dos del cargo de Sumar señalado por su trato a las mujeres lo confirma: "Destruyó a sus parejas"

Christian Pallés Martín era el "número dos" en Izquierda Unida Baleares, el secretario de organización de Juanma Martínez. El ya exlíder fue señalado esta pasada semana por sus exparejas y otras mujeres por maltrato psicológico y otros comportamientos abusivos. Se jactaba de hacer "afiliación vaginal", según otros testimonios difundidos en redes, que no era otra cosa que "un trato degradante y vejatorio en el terreno íntimo".

En 2019 Pallés empezó a militar en la federación del partido en el archipiélago Balear. Al principio, cuando le conoció en una paellada del partido, "me hizo sentir especial, tiene una forma de tratarte, siendo hombre o mujer, que te hace creerte que eres la ostia, que tienes muy buena madera para llegar lejos" en política.

Pese a que percibió desde el minuto uno cierta "chulería", nunca pudo imaginar todo lo oscuro que tenía detrás como persona. Hasta que, según hacía más vida en la formación de izquierdas y conocía a otros militantes, empezó a ver una marcada "actitud narcisista" en Martínez. "Le gustaba mucho decir el cargo que tenía (coordinador de IU en las islas), lo usaba sobre todo para ligar e intentar ser algo más de lo que era", explica en conversación con LA RAZÓN.

En aquel entonces, Martínez, ahora señalado por sus actitudes machistas, vivía de ser líder de IU en Baleares, cobraba por ello y era asesor del grupo municipal de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Palma de Mallorca.

Según pasó el tiempo, fue viendo "actitudes" hacia la que era su pareja "que no eran lícitas" y "no iban con nuestro ideario moral y ética", marcado por la bandera del feminismo. Especialmente le alarmaron las continuas "infidelidades" hacia su novia que él, al igual que otros afiliados, veían sucederse. "Lo que me jodía es que no se lo contara a su pareja y todos veíamos que pasaba".

Entonces, llegó la Covid y las restricciones. Martínez, cuenta su antiguo número dos, empezó a usar la sede del partido en la capital balear, situada en el centro histórico, "como un bar". "Iba a beber, decía que celebraba reuniones, pero, realmente, lo utilizaba como un picadero con sus ligues", recuerda. A Pallés nunca le pareció bien, especialmente por una cuestión moral: "Si todos estamos jodidos en casa, nosotros también".

Además, él y otros compañeros eran los que se acaban encargando "más de una vez de limpiar", cuando llegaban al local de IU y veían que "no estaba en condiciones de ser abierto al público". Habitualmente se encontraban "colillas, cervezas y vasos usados". El líder del partido, en cambio, "nunca" apareció para recoger lo que había dejado la noche anterior.

Intentaron, evidentemente, hablar con Martínez para decirle que esto no podía seguir así, pero, cuenta a este diario, era como "darte contra una pared". "Siempre buscaba una vía de escape o una excusa" y, apunta, "para discutir tu solo, pues dejas de discutir". Se parapetaba en que "estaba estresado y tenía mucha presión" en el desempeñó de su cargo como coordinador de IU en el territorio balear.

Pero todo explotó meses después cuando la que era en aquel entonces novia de Martínez "se enteró de que tenía una relación abierta sin ella saberlo y le estaban poniendo los cuernos". Lo peor, explica, es que se sintió totalmente "violentada y vulnerada" ya que mantenía con Martínez, su novio, relaciones sin usar protección y, de un momento a otro, se vio expuesto a cualquier enfermedad de trasmisión sexual. "Eso pasó otra línea para ella".

Tras romper con Martínez, le denunció a finales de 2021 por maltrato psicológico. Pallés le acompañó a comisaria y, como secretario de organización que era, puso en conocimiento de la cúpula de IU lo que estaba ocurriendo con su líder en Baleares. Llegó a llamar a su homólogo a nivel nacional, que era Ismael González. Tanto a nivel autonómico como en Madrid rechazaron tomar cualquier tipo de medida "porque no había sentencia condenatoria" contra Martínez y defendieron internamente que "en la vida personal no nos podíamos meter, que eran cosas de pareja".

A Pallés, más allá de ratificaciones judiciales, le pareció que era necesario apartarlo del cargo ante una "situación de corrupción moral y ética de los principios que defendía" Izquierda Unida. "No se puede ser feminista de día, y de noche no respetar a tu pareja", reivindica.

Pallés se dio a sí mismo de baja como afiliado y dejó su responsabilidad en el partido. Años después, se enteró de que Martínez le acusó de haber intentado utilizar la denuncia de su expareja para hacerse con el liderazgo de IU en las islas. "Me sabe muy mal porque, sinceramente, no se lo desearía ni a mi peor enemigo, solo quise ayudar a alguien que sufría", cuenta.

Este testigo de todo lo que ocurrió advierte de que a posteriori conoció que estas situaciones se habían repetido con las tres últimas parejas que tuvo Martínez, que fue también candidato en las últimas europeas y generales con Sumar. "Todas han necesitado una recuperación psicológica tras estar con él, para volver a tener confianza en sí mismas, les destruyó una relación tóxica", detalla.