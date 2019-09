OPA a Podemos en tres días: Errejón fagocita a Iglesias

Golpe grave en el seno de Podemos. La pugna de Íñigo Errejón sobre Pablo Iglesias para robar espacios de poder ya asentados en el tablero político continúa. La batalla por ser referencia a la izquierda de los socialistas se cobra una primera fuga. Desde la región murciana, el secretario general de los morados, Óskar Urralburu y su número dos, María Giménez Casalduero junto a otros miembros de la cúpula autonómica dieron ayer su espaldarazo a la dirección morada para integrarse dentro de Más País.

Las consecuencias de esta escisión para Podemos aún están por valorar y previsiblemente se analicen hoy en el Consejo Ciudadano Estatal –máximo órgano entre asambleas– que se encontraba destinado a hacer un cierre de filas en torno a la figura del secretario general de cara al 10-N, que se veía reforzado ante la decisión de Pedro Sánchez a no pactar con su partido. También se utilizaría este espacio para marcar las líneas estratégicas de la que sería una campaña muy dura contra el PSOE, un planteamiento que cobraba fuerza antes de hacerse oficial la pretensión de Errejón a entrar, de nuevo, en el Congreso. El escenario ha precipitado un nuevo rumbo de actuación, aunque dentro de Podemos contemplaban que hasta ahora el ex número dos sólo había tejido alianzas con otras formaciones ajenas, como Compromís y la Chunta. De hecho, el argumento inicial que se sondea en el cuartel general de la formación es que Errejón resta a Sánchez y no a Iglesias.

La hasta ahora cúpula morada en Murcia tiene vínculos en el tiempo con el nuevo partido del todavía diputado por Más Madrid. Urralburru es un líder autonómico muy cercano a las tesis errejonistas que, incluso, en la batalla por el liderazgo de Podemos en el Vistalegre 2 se alió junto a éste. De hecho ha criticado en numerosas ocasiones la estrategia que sigue el líder de Podemos. La última de ellas, en mayo cuando fue a Madrid para reclamar una Conferencia Política al partido para esbozar las líneas que debían seguirse después de las negociaciones fallidas de Gobierno.

Ayer, en rueda de prensa, el ex secretario murciano confirmaba su paso al frente junto a Errejón. Esgrimía no haber visto «ninguna corrección tras el batacazo electoral» por lo que se mostraba «incapacitado para hacer campaña por el candidato Pablo Iglesias». A su juicio el «Podemos que quiso construir ya no existe». «El proyecto que ha exigido un esfuerzo generoso se ha convertido en otra cosa, en un partido convencional convertido en la clásica izquierda dedicada a pervivir por sí misma a causa de la deriva personal incapaz de lograr acuerdos», espetó. La dirección nacional reaccionó de inmediato y el partido morado en la región anunció que el diputado Javier Sánchez se pondrá al frente de la formación en Murcia y que dirigirá también la campaña electoral.

Bases contra dirección

Ayer por la noche, la Chunta Aragoneista decididó concurrir en la circunscripción de Zaragoza con la plataforma de Errejón y no junto a Unidas Podemos. La Chunta se decantaba en estos dos días entre ambas candidaturas tras dos ciclos sin presentarse. Para tratar de cerrar la puerta a un acuerdo entre la Chunta y Más País, Podemos Aragón había instado a la formación a apartar a Pablo Echenique como candidato por Zaragoza. La dirección nacional rechazó cualquier cambio en las listas. Las bases del partido ecologista ratificaron ayer la ruptura con Pablo Iglesias, que es la apuesta de la dirección de EQUO, concurrir al 10-N bajo el paraguas de Más País. El resultado de la consulta arrojó 877 votos a favor de ir en coalición con Más País y otras fuerzas políticas y 387 personas que pujan por Unidas Podemos. 230 personas optaron por concurrir en solitario. Participaron tan solo 1.494 personas. Tras la consulta, el cofundador de EQUO dimitió ayer de sus cargos –tras diez años al frente– y tildó la decisión tomada de «error».