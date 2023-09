Otegi se envalentona y mete presión al Gobierno: convoca una manifestación a favor del "debate territorial"

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha anunciado este lunes la convocatoria de una manifestación a favor de abrir "el debate territorial" para el 18 de noviembre en Bilbao. Además, ha destacado que habrá que hacer "una obra de orfebrería" si quiere reeditarse un Gobierno de Progreso, y en clara alusión al líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha afirmado que no ve razonable que se quiera gobernar "sin dar nada a cambio".

Otegi ha comparecido en una rueda de prensa en San Sebastián, tras la reunión de la Mesa Política de EH Bildu, para anunciar la convocatoria de una manifestación "nacional" el próximo 18 de noviembre en la capital vizcaína a favor de que se abra "el debate territorial tanto en el Estado español como en el francés".

El líder de EH Bildu ha incidido en que "la movilización de la gente es un ingrediente necesario en cualquier tipo de estrategia en la izquierda" y ha señalado que en la fecha en que se celebrará la marcha "estará despejado el debate de la investidura en el Estado español en una dirección o en otra".

Respecto a la repetición electoral, Otegi ha manifestado que "puede haber una repetición electoral o va a haber un gobierno de progreso entre el PSOE y Sumar, apoyado por un bloque netamente plurinacional de izquierda y no tan de izquierda", al tiempo que ha incidido en la necesidad de que se abra un debate "trascendental, democrático y transversal" como es "el debate territorial".

Así, ha destacado que "se va a abrir, se está abriendo y se va a dar el debate territorial, y lo va a hacer, fundamentalmente, porque el modelo territorial que algunos trataron de cerrar con múltiples candados en el 78, está en crisis".

Además, ha subrayado que "no hay Gobierno de progreso en el Estado español sin el concurso de fuerzas políticas plurinacionales y, si se produce esa investidura, lo que va a haber es una legislatura sostenida, entre comillas por fuerzas plurinacionales, y estos dos factores hacen que evidentemente el problema nacional, el problema territorial, va a estar en el centro de la agenda".

De este modo, el dirigente abertzale ha insistido en que "el pueblo vasco tiene que estar en la calle para estar en el centro de ese debate político de envergadura, que es lo suficientemente importante como para que vascos y vascas estemos presentes en él haciendo propuestas constructivas".

Por otro lado, preguntado por la reunión que ha mantenido en los últimos días con el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha restado importancia al encuentro, al señalar que EH Bildu "mantiene relaciones con todas las formaciones políticas del país, salvo con el PP y Vox".

En este sentido, ha señalado que la coalición soberanista y el partido jeltzale llevan "mucho tiempo reuniéndose" porque, según ha dicho, "no es bueno para el país que no hablemos". "Los esfuerzos de suma cero no tienen mucho interés para nosotros. Llevamos mucho tiempo hablando y hablando de todo tipo de temas, fundamentalmente de cómo vemos a Euskal Herria, cómo vemos el Estado y cómo vemos el futuro de este país", ha añadido.

En cuanto a las exigencias de Carles Puigdemont y las peticiones de EH Bildu a Pedro Sánchez, Arnaldo Otegi ha afirmado que no va a "juzgar" lo que hace el expresident "en el exilio" porque "no me compete y sería irrespetuoso por mi parte".

"Yo solo hago una apelación general, dirigida a todo el mundo. Nosotros estamos manteniendo un prudente silencio porque nos parece que hay que hacer como una obra de orfebrería si queremos construir un bloque que dé continuidad a un Gobierno que, evidentemente, también tiene la pelota sobre su tejado. Es decir, que alguien aspire a gobernar sin dar nada a cambio, pues tampoco es muy razonable", ha sostenido.

De este modo, ha señalado que EH Bildu "sigue insistiendo en una receta que a nosotros nos ha ido bien: poco ruido y mucho trabajo" y, respecto a las peticiones, ha recordado que la coalición soberanista ya dijo la noche electoral y durante toda la campaña que iban a apoyar la investidura de Sánchez.

"Yo sé que en la política convencional hay gente que piensa que otra estrategia es mejor, que es la de poner líneas rojas en público. Nosotros pensamos que esto no es así, pero es totalmente respetable y totalmente legítimo. No trabajamos así en términos políticos, lo cual no quiere decir que sea mejor o peor, es que no es nuestro estilo", ha recalcado.

Asimismo, preguntado por las encuestas que apuntan que EH Bildu superaría al PNV en las elecciones autonómicas de 2024 con 27 escaños, dos más que los actuales, el líder de la coalición soberanista ha considerado que "hay determinadas encuestas en este momento que tienen un objetivo claro dentro de una especie de estrategia mediática que trata de decirle al PNV que le va a ir mucho mejor si vota Feijóo".

No obstante, ha destacado que las últimas dos elecciones "han demostrado que existe una corriente social que quiere cambiar y veremos si se sustancia o no también en las elecciones autonómicas, pero es evidente que hay un cierto cansancio".

Así, ha señalado que en el pasado Pleno de Política General del Parlamento vasco observó "un gobierno gris, en blanco y negro, a cámara lenta, que no es capaz de entender que no hay conspiraciones ni hay estrategias duales, que hay problemas en Osakidetza, Educación o en los cuidados, y que eso no se resuelve echándole la culpa a alguien, sino adoptando medidas y políticas públicas que hagan frente a estos problemas".

En ese sentido, ha defendido que, frente a ello, hay una EH Bildu "más fresca, más adecuada, que está leyendo mejor los problemas de esta sociedad en estos momentos y que está empezando a construir una alternativa real, creíble, para el conjunto de la ciudadanía de Euskal Herria". "Al final, la gente decidirá con su voto", ha añadido.

Por ello, respecto a si será candidato a Lehendakari, ha reiterado que "quién encabeza las listas es un debate que es del cuarto o quinto". "El problema es qué proyecto le vamos a ofrecer a la gente y si vamos a conectar con sus necesidades de la gente y, a partir de ahí, el proyecto que conecte con la gente es el que puede disputar estas elecciones y nosotros tenemos ese trabajo", ha concluido.