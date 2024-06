Page apunta a un adelanto electoral para no "eternizar lo inviable"

El presidente de Castilla-La Mancha sigue marcando perfil propio dentro de su propio partido. Si ayer la dirección del PSOE defendía que el "ciclo electoral había terminado" y descartaba un adelanto electoral, Emiliano García-Page defiende todo lo contrario y llama a valorar este escenario para no "eternizar lo inviable". Si bien ha dicho que no es partidario de que se convoquen elecciones "en caliente" ya que, a su juicio, no arreglaría nada "porque están demasiadas espadas en alto", sí que ha defendido que "no hay que tener voluntad de eternizar lo inviable" y que hay que "buscar solución realmente válida" que no la da ni un ministro ni tampoco un político, sino que se resuelve "en términos electorales".

En este sentido, Page ha reflexionado en una entrevista en Trece que "sería conveniente" no insistir en la vía del "frentismo y del populismo" que está "rompiendo" a la sociedad. Además, ha recalcado que no se ha visto desde el comienzo de la Transición que la mitad de un país esté "tan desproporcionada" con la otra mitad. "Esto no conduce a nada y yo creo que habría que trabajar en la otra dirección", ha asegurado. En Castilla-La Mancha, el único territorio en el que el PSOE tiene mayoría absoluta, el PP ganó por diez puntos a los socialistas el pasado domingo.

En otro punto, el presidente castellanomanchego ha cargado contra el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) presidido por José Félix Tezanos tras sobrevalorar al PSOE y a Sumar en su encuesta europea. Page ha asegurado que "hace más daño que otra cosa" y que, además, provoca "hilaridad en buena parte de la sociedad un poco más formada, más opinante". Así, ha insistido en que el centro encuestador "no está ayudando al Gobierno", sino que está provocando lo "contrario" y que aunque no sabe "si está al servicio" del Ejecutivo, sí sostiene que "nadie se cree ya los resultados". A su juicio, "ni el propio Gobierno se creía la encuesta del CIS". "Yo creo que cuando las cosas son como parecen, que es lo que está pasando aquí, sinceramente, le deja de beneficiar al Gobierno. Yo creo que se le perjudica", ha apostillado.

El presidente regional ha señalado que el hecho de que "alguno" quiera convencerse porque lo necesita para mantener el ánimo, "puede ser, pero es un pobre resultado". Yo creo que el CIS, evidentemente, tal y como está, es una asignatura pendiente en la normalidad democrática", ha apostillado. El CIS no acertó el ganador de las elecciones europeas en ninguna de sus dos encuestas preelectorales, y sobrevaloró al PSOE y a Sumar y en cambio dio cuatro puntos menos al PP. Pero sí atinó al medir el apoyo de Vox y de la agrupación electoral de Alvise Pérez.