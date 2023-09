El Parlamento Europeo retira una fotografía "no autorizada" de la exposición de Puigdemont y Comín

El Parlamento Europeo obligó al eurodiputado de Junts Toni Comín a retirar este martes una fotografía del referéndum ilegal del 1-O que figura en una exposición dentro de la Eurocámara que no había sido incluida en el dossier previo para su aprobación. "Como cuestor responsable de autorizar las exposiciones, he pedido al eurodiputado Comín que elimine la imagen, ya que no formaba parte del expediente que presentó para su autorización. ¿Fue una omisión deliberada por su parte o un error genuino? No juzgaré, pero las reglas son muy claras y se aplican a todos", dijo a Efe Christophe Hansen, uno de los cinco cuestores del Parlamento, el grupo de los eurodiputados que se encarga de las cuestiones administrativas de la Eurocámara.

Por su parte, la eurodiputada de Cs y vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles, Maite Pagaza, se ha mostrado satisfecha por la retirada de esta imagen, "en una exposición hecha con el objetivo de ir contra los valores europeos y de cargar de legitimidad algo que está lleno de ilegalidad".

Tal y como explica la formación en un comunicado, gracias a la denuncia presentada por Ciudadanos, la institución ordenó a los organizadores eliminar esa imagen antes de las 9 horas de hoy martes, pero pasado el plazo la foto seguía en su sitio. Han sido entonces los técnicos del Parlamento quienes se han llevado el panel.

“Ciudadanos advirtió ayer de que la exposición de Puigdemont contravenía las reglas del propio Parlamento. Efectivamente, Puigdemont había mentido a los servicios de la cámara, esto no es una novedad, está acostumbrado a hacer trampas y salir bien parado, pero gracias a la acción de CS los servicios de la cámara han podido ver esa trampa y ellos mismos, porque Puigdemont no ha querido, han retirado la imagen”, ha señalado Pagaza.

La fotografía mostraba una urna del 1-O llevada en volandas por un grupo de personas en actitud de fiesta. Formaba parte de una muestra titulada "Contribución de Cataluña al progreso social y político de la UE", colocada por Puigdemont y Comín en un pasillo central del Parlamento y que acompaña al evento en el que el expresidente fugado va a dar a conocer sus exigencias al Gobierno para un acuerdo de investidura de Pedro Sánchez.

Las normas sobre las exposiciones en la Eurocámara exigen que no se contravenga la dignidad de la institución ni ofendan o contradigan los valores sobre los que se fundamenta la Unión.