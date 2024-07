Patriotas de Putin

Solo un enemigo de la libertad y de la paz puede ir de la mano de Putin en la Unión Europea. Rusia está volcada en la guerra híbrida hace mucho, que implica, entre otras cosas, la desestabilización de países enemigos. Lo hace a través de la economía, la información y la compra de políticos. Este tipo de guerra supone provocar conflictos internos, incluidos los violentos, con muertos si es preciso, para romper gobiernos y países. Ese era el interés de Rusia en el procés independentista catalán.

Por eso, ir de “patriota español” y sentarse, por ejemplo, en el Parlamento Europeo junto a los amigos de Putin es tan sospechoso como contradictorio. Nadie que milite en un partido que defienda la unidad nacional de España puede ser amigo de los amigos de Putin. Su dinero alimentó el golpe desde 2020, y solo la cobardía de Puigdemont impidió que el asunto fuera a más.

En la órbita putinesca no se encuentra solo Orbán, sino Puigdemont y, por tanto, estar bajo la dirección del húngaro supone codearse con quienes dieron un golpe para romper el país. Esta verdad que enturbia la decisión de Vox de sumarse al grupo de Orbán no la oculta ni la amenaza de Abascal de romper con el PP por el asunto de los “menas”. La táctica de la distracción no va a funcionar.

Estamos hablando de alta traición a España. De Puigdemont no podríamos esperar otra cosa, pero de Vox sí. Cuando los eurodiputados de Abascal decidieron dejar el grupo de Conservadores y Reformistas Europeos en el Parlamento de Bruselas y unirse al de Patriotas por Europa sabían que los agentes de Putin tuvieron un plan con los golpistas de Puigdemont.

No les importó. En su defensa dicen que los líderes europeos del pasado, como Schröeder o Merkel, ya “putinizaron” Europa, con la dependencia del gas ruso. Cierto. Pero al sentarse con el grupo que quiere “putinizar” Europa se equiparan a los mismos dirigentes del “partido único” socialdemócrata y popular que critican, y al que denunciaron por rendirse al “capitalismo de matón” del líder ruso.

Hermann Tertsch, eurodiputado de Vox, escribió en mayo de 2014 que Putin solo aspira a liquidar fuera de Rusia “cualquier evolución de una sociedad hacia la prosperidad con democracia, de la libertad con eficacia”. De ahí la guerra con Ucrania, señaló, para evitar que este país se convierta en “un éxito” y que los rusos reclamen su puesto en “el dominó de las libertades y la democracia”. El artículo lo remataba diciendo que en “Occidente, los débiles, los cobardes y los infantiles están impresionados por un Putin que a corto plazo tiene éxito con su matonismo”. No le faltaba razón.

El juez Aguirre señaló en su auto al Tribunal Supremo que la “amenaza rusa” no está “centrada exclusivamente en Cataluña”, sino también en “Alemania, Francia, Italia, Letonia”. En consecuencia, ir del brazo de quien quiere desestabilizar a Europa solo para impedir que en Rusia se reclame la democracia, parece, cuando menos, una irresponsabilidad. De hecho, Meloni, jefa del gobierno italiano, que hasta ayer era ejemplo para Vox, se queda en el grupo Conservador europeo. Mientras, Salvini, que se fotografiaba con banderas independentistas catalanas y vascas, ingresa junto a Vox en “Patriotas”, con Orbán, el hombre de Putin en la UE.

Lo “patriótico” sería alejarse de quienes en su día quisieron ayudar a romper España por la fuerza como Puigdemont, y que a no tardar pueden ser juzgados por alta traición. Ahora, si se demuestra que Putin alentó el golpismo independentista, Vox estaría en un grupo parlamentario creado y dirigido por el mandatario ruso que quiso la guerra entre españoles. Por eso, quizá la paradoja es que Vox acabe ansiando que el Tribunal Supremo no acepte la imputación de Puigdemont por el “caso Voloh”, relativo a la injerencia rusa, coincidiendo otra vez con el PSOE, y prefiriendo entonces que el fugado sea amnistiado para exonerar así también a Putin.