El PP pide la dimisión del presidente socialista del Senado por hacerse eco de un bulo de "El País" desmentido por Bruselas

La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha criticado hoy "el nerviosismo del PSOE" después de que la directora de Comunicación Política de la Comisión Europea, Dana Spinant, haya tenido que salir al paso sobre una información publicada hoy por el diario El País en la que, supuestamente, la presidenta de este organismo, Ursula von der Leyen, habría criticado a Alberto Núñez Feijóo.

El artículo, titulado "Bomba de Feijóo contra Feijóo", firmado por Xavier Vidal-Folch, director adjunto del diario, afirma que Von der Leyen habría dicho a su equipo, tras un encuentro con el presidente del PP, "este hombre ha venido sin ideas, solo a desmontar al Gobierno de su país".

La respuesta no se ha hecho esperar y Spinant ha sido tajante en Twitter: "Negamos categóricamente cualquier declaración atribuida a la presidenta Von der Leyen en este artículo. Esto simplemente no es cierto y deseamos dejar las cosas claras. Nunca se solicitó a la Comisión Europea una reacción para este artículo". Además de por la rotundidad de la respuesta de la portavoz adjunta de la Comisión Europea, el tuit llama la atención por lo poco habitual de estos desmentidos.

Gamarra ha insistido en que "no todo vale" y, además, ha cargado contra el presidente del Senado, que ha jaleado estas presuntas declaraciones de la dirigente comunitaria para atacar a Feijóo. La secretaria general del PP ha pedido la dimisión de Gil "antes de que los españoles le cesemos", "si es que le importa la institución que preside".

El presidente socialista del Senado ha salido al trapo al desmentido de Bruselas y no se siente desautorizado, pues el desmentido, dice, "no es a mí" y aprovecha para volver a cargar contra Núñez Feijóo en lugar de asumir su error o pedir disculpas por hacerse eco de unas declaraciones inexistentes. Simplemente se refiere al final al comentario que el propio diario hace del desmentido de Bruselas: "Ahora yo me hago eco también de dicha nota".