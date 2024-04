El PP pide explicaciones "urgentes" a Sánchez tras la investigación a Begoña Gómez

El PP ha reaccionado a la investigación judicial que rodea a Begoña Gómez, pareja de Pedro Sánchez, por los presuntos delitos de corrupción privada y tráfico de influencias. Y lo ha hecho, de momento, de manera contenida a la espera de la evolución de los acontecimientos: por ello, la popular Ester Muñoz ha pedido "urgente" y hoy mismo que el presidente del Gobierno dé explicaciones en una rueda de prensa ante las informaciones "muy preocupantes y relevantes" que han aparecido en torno a la mujer de Sánchez.

"Le hemos visto salir deprisa y corriendo del Pleno. Entendemos que se ha ido con su equipo de Moncloa a preparar esa rueda de prensa", ha señalado Muñoz, dirigente del PP, quien ha precisado que el "problema no es Begoña" sino Sánchez porque bajo su presidencia el Gobierno ha aprobado "financiación para empresas recomendadas por su mujer". "Es el presidente por su silencio el que pone en el foco a su mujer y no el PP", ha añadido Muñoz, quien ha dicho que los "escándalos" en torno al presidente del Gobierno "son numerosos" y ha citado al hermano David Sánchez, que se ha empadronado en Portugal a 16 kilómetros de España para supuestamente pagar menos impuestos.

"Desde el PP, entendemos que es urgente que Sánchez dé una explicación en una rueda de prensa. No me quiero imaginar lo que estaría pasando ahora mismo en este país si el presidente fuera del PP", ha señalado Muñoz, quien ha evitado decir si las actuaciones de Begoña Gómez son o no tráfico de influencias ya que eso lo "debe decidir el juez".

Muñoz tampoco ha precisado si van a citar a Begoña Gómez en la Comisión de Investigación del Senado sobre el "caso Koldo": "Evidentemente, hoy no estamos más lejos que ayer de llamarla al Senado. Dejamos todas las puertas abiertas", ha señalado la dirigente popular, quien parece que prefiere esperar a la evolución de los acontecimientos para tomar más acción. De momento, los populares se limitan a pedir que Sánchez dé explicaciones.