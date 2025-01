El PP pide un pleno extraordinario para que Albares informe de los acuerdos secretos con Marruecos sobre las aduanas comerciales de Melilla y Ceuta

Noticias evasivas, declaraciones de intenciones y hasta lecciones de periodismo. El Gobierno no concreta los acuerdos a que ha llegado con Maruecos para la apertura de las aduanas comerciales de Ceuta y Melilla. Según denuncias periodísticas, que no han sido desmentidas ni puntualizadas con datos concretos, El PP --ya lo había anunciado el presidente de Melilla, Juan José Improba-- ha solicitado la celebración de un pleno extyraordinario (enero no es un mes activo parlamentariamente) para que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, informe sobre este asunto, que puede perjudicar notablemente la economía de las ciudades autónomas.

Enconcreto, El PP ha pedido en el Congreso la convocatoria de una Diputación Permanente para que comparezca en un pleno extraordinario el ministro de Asuntos Exterores, José Manuel Albares, y explique las negociaciones con Marruecos para la reapertura de la aduana de Melilla. Y aclare el acuerdo al que el Gobierno ha llegado con Marruecos y las condiciones impuestas por este para reabrir la aduana comercial de España, sita en Melilla, así como el régimen aduanero de viajeros reconocido internacionalmente.

En rueda de prensa ayer, Imbroda rechazó una reapertura de la aduana comercial en condiciones distintas a las que tenía antes de que Rabat la cerrara de manera unilateral el 1 de agosto de 2018 y acusó al Gobierno de España de "engañar" con unas medidas "peligrosas y arriesgadas" que suponen, a su juicio, que "Marruecos meta sus zarpas en Melilla, España".

La delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, en unas dceclaraciones televisivas, se ha alimitado a señalar que que se está trabajando para reabrir la aduana comercial "a la mayor velocidad posible", sin concretar detalles, aunque adelantó que la aduana ya no será como antes, sino una adaptada al siglo XXI.