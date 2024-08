El PP pide a los socialistas que frenen la "deriva reaccionaria" de Sánchez ante el cupo catalán

Este viernes, algo más de 8.000 afiliados de ERC deciden el futuro de la caja común de la financiación de las comunidades autónomas para, a cambio, apoyar la investidura de Salvador Illa. Ante esto, la vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz, ha criticado en rueda de prensa que sea el 0,10% de los catalanes y el 0,17% de los españoles quienes vayan a decidir si Cataluña se sale del régimen de financiación común. Por ello, ha cargado contra Sánchez por permitir que "se hurte una decisión que nos corresponde de forma exclusiva decidir a todos los españoles y lo hace por mera necesidad política".

El PP recuerda que el concierto económico no figuraba en el programa del PSC, tampoco en el que presentó Pedro Sánchez a las elecciones generales y, tampoco, lo ha consultado con su partido ni resto de fuerzas políticas. "Está poniendo en riesgo las políticas públicas del conjunto de España por colocar a Salvador Illa al frente de la Generalitat" ha reiterado Muñoz, al tiempo que ha recordado que esto supone "poner en riesgo la creación de hospitales, las carreteras, la educación, la dependencia, para todos los españoles" en Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, Valencia... "Solo por mero cálculo político está consagrando la insolidaridad en España" algo que la vicesecretaria popular tildó de "muy grave".

Muñoz ha recordado que fue en 2012 cuando Artur Mas le pidió a Mariano Rajoy un concierto económico para Cataluña, es decir; recaudar los impuestos para Cataluña y que se quedaran únicamente para los catalanes y dejar aportar a la financiación común y, ante la negativa del entones presidente del Gobierno emprendió un camino de no retorno que fue el procés". Quería la soberanía fiscal y la independencia del territorio. Sin embargo, ha apuntado que al no conseguir estos su objetivo política y jurídicamente, los independentistas se han convertido ahora en los socios preferentes del jefe del Ejecutivo.

"La falta de apoyos o pérdida de elecciones de Pedro Sánchez le ha llevado a indultar, amnistiar y ahora a privilegiar fiscalmente a Cataluña -algo que adelantó será inconstitucional-. "En seis años se ha ido saltando todas las líneas rojas que se ha ido poniendo cada año".

La dirigente popular indicó que "cuando cambias de opinión por necesidad eres un gobernante "indigno".

Muñoz se ha preguntado, e indicó que es la pregunta que se hacen también los españoles, "dónde está la izquierda que se basaba en el principio de solidaridad, de igualdad, de redistribución de la riqueza. ¿No quedan líderes de izquierda para frenar esta deriva reaccionaria?". Muñoz ha destacado que, aunque están alzando la voz, "tienen que pasar a los hechos. No vale tirar la piedra y esconder la mano". El PP ha instado de nuevo a los dirigentes socialistas, por tener una "doble obligación moral" y ha instado a los líderes socialistas críticos, como Emiliano García-Page o Javier Lambán a que "pasen a la acción".

Ester Muñoz también ha apuntado que desde el PP están deseando conocer cuál es ese "plan B" al que hace referencia ERC y con el que podrían tratar de sortear tener que llevar el cupo catalán para que pase el filtro del Congreso mediante alguna otra vía que les permita gestionar los impuestos catalanes. Los populares desean escuchar en qué consiste y si está dentro del ordenamiento jurídico o si, como todo lo que les avala Sánchez, está fuera de él. La dirigente popular aseguró que el PP siempre tiene "plan A", porque que no pasa por sacar "conejos de la chistera" y ha reiterado que no puede ser "que, quien más tiene, menos aporte". A modo de ejemplo se preguntó qué pasaría si fuera Madrid quien dijera que ellos se quedan la caja común y no aportan, convencida de que, si eso ocurriera, "muchos estarían pidiendo un 155 para Madrid".

Ante la idea del presidente de Valencia, Carlos Mazón, de acometer un referéndum para consultar a todos los españoles sobre ello, Ester Muñoz indicó que el lugar idóneo para debatir sobre estos temas es el Consejo de Política Fiscal y Financiera, la Conferencia de Presidentes y reiteró que, desde el PP, "no estamos de acuerdo en que el cambio de la reglas y de la caja común lo decida el 0,17% de los españoles", insistió que eso es lo que está haciendo Pedro Sánchez "para colocar a Salvador Illa en la Generalitat".

Críticas a la ministra de Sanidad

También, la vicesecretaria de Sanidad y Educación se ha referido a la negativa de la ministra de Sanidad para financiar el cáncer de mama metastásico. "Es cierto que los recursos son limitados, pero España nunca tuvo más financiación de la UE, nunca España se endeudó más, nunca España ha tenido más dinero". Sin embargo, ha lamentado que la ministra de Sanidad les dijera a las que padecen esta enfermedad que "no hay dinero para frenar ese cáncer metastásico, negándose así a darles más años de vida". "En el PP pensamos que, si un medicamento funciona, hay que ponerlo en marcha cuanto antes" al tiempo que denunció que España está a la cola de financiar de estos fármacos mientras Sánchez se compromete a ceder una ingente cantidad de dinero para garantizar la lengua catalana. "No es cuestión de dinero sino de prioridades".

También ha criticado que el PSOE siga aumentando los plazos para aprobar definitivamente la Ley ELA. "Pedimos al PSOE que deje de bloquear".