Pilar Alegría liderará el PSOE de Aragón sin primarias

La batalla interna en el PSOE se diluye. Pedro Sánchez ha logrado desmantelar algunos de los núcleos de resistencia que podían plantear batalla en los congresos regionales del partido. Ha ido colocando sus piezas sin encontrar prácticamente oposición alguna. María Jesús Montero en Andalucía, tras el paso a un lado de Juan Espadas; Carlos Martínez en Castilla y León, tras la renuncia de Luis Tudanca; Óscar López en la Comunidad de Madrid, tras el descalabro de Juan Lobato, y ahora, Pilar Alegría en Aragón.

La portavoz gubernamental y ministra de Educación y Deporte se convertirá hoy oficialmente en candidata única a suceder a Javier Lambán. Esto es, no habrá batalla interna en primarias y no necesitará siquiera recoger avales para mostrar su apoyo entre las bases. Quien estaba dispuesto a disputarle la carrera, Darío Villagrasa, comparecerá esta mañana en la sede del partido de Zaragoza para decir que se retira de la carrera para liderar a los socialistas de Aragón. No hay rival.

"No tenía ninguna opción", resumen en el entorno de Alegría sobre el que hasta hoy se postulaba como rival. En los últimos días, Villagrasa ya se había abierto a alcanzar un pacto ante su falta de apoyos. Por tanto, la ministra será la secretaria general del PSOE aragonés, un puesto que se ratificará con la nueva ejecutiva en el Congreso regional del partido que se celebrará el próximo 15 de marzo. Una ejecutiva en la que se prevé dar entrada al propio Darío Villagrasa, como gesto de integración, al oficializar este su renuncia a concurrir a las primarias. Alegría también acudirá hoy a la sede del PSOE para presentar oficialmente su candidatura.