La pinza Abascal-Mazón vuelve a funcionar en la Comunidad Valenciana

La alianza entre PP y Vox vuelve a funcionar de nuevo en la Comunidad Valenciana y el momento no es baladí. En un contexto en el que el jefe del Consell, Carlos Mazón, se encuentra totalmente cuestionado tanto dentro como fuera del partido por su cada vez más comprometida acción en el primer día de la DANA, Vox ha salido al rescate al tender la mano al presidente valenciano para poder sacar adelante los presupuestos autonómicos.

Con presupuestos autonómicos en marcha, Mazón obtiene estabilidad, aunque dentro del partido la opinión sobre el líder regional siga siendo la misma. La pinza Mazón-Abascal se acuñó hace dos años con el primer gobierno autonómico entre PP y Vox, a pesar de las reticencias de la dirección nacional. Mazón abrió la veda a unos pactos que vendrían a reforzar a la izquierda en plena campaña electoral para las elecciones generales para utilizar el miedo a Vox como estrategia para desgastar al PP.

Vox da aire a Mazón cuando atravesaba uno de los peores momentos y sobre todo cuando en la dirección nacional ya comezaban a dejar solo al presidente. De hecho, el propio Alberto Núñez Feijóo ya ha comenzado a dar pasos en este sentido. La pasada semana vinculó la continuidad de Mazón al desarrollo del proceso judicial y anteriormente ya había equiparado su responsabilidad en la Dana al mismo nivel que la administración central. El viernes, el presidente del PP, en un paso más, estrechó todavía más el cerco y anunció que quería saber "qué paso" y "quiénes son los responsables" de la tragedia en Valencia.

Vox consigue rentabilizar así su estancia en la Comunidad Valenciana a costa de Carlos Mazón. El jefe del Consell seguirá sufriendo desgaste social y político por su gestión en el día de la DANA en un momento en el que los de Abascal siguen creciendo, según las encuestas. La aprobación de las cuentas públicas, en este semestre, le garantizarán su estancia en el Govern, gracias a Vox.

Desde el PP nacional aseguran estar al tanto de las negociaciones entre PP y Vox en la Comunidad Valenciana y ven como una "buena noticia" el acuerdo. "Los presupuestos son la herramienta económica más potente de la que dispone un gobierno", refrendan en el partido. Así, se confiesan "satisfechos" por poder impulsar mecanismos que ayuden a la reconstrucción".

Mazón ha cedido en dos condiciones de máximos por parte de los de Abascal para dar el "sí" a los presupuestos autonómicos. Abascal había avisado de que romper con el pacto verde europeo y no admitir inmigrantes ilegales sobre los reparto del gobierno central eran asuntos completamente imprescindibles para sacar adelante las cuentas públicas de cada gobierno en el que los populares dependen de Vox. Y Mazón, en su discurso, ha hablado de ambos asuntos "Coincidimos con Vox, que ha manifestado su rechazo a la política migratoria del gobierno central". También llama el presidente valenciano a la "acción en contra del pacto verde Europeo y sus medidas que va directamente contra la esencia de nuestra economía y afectan al sector primario y al desarrollo económico de la Comunidad Valenciana".

A este respecto, el PP nacional lo acepta porque asegura avalar los términos de la negociación entre PP y Vox. "Los planteamientos que han permitido avanzar en la configuración de los Presupuestos son consecuentes con nuestra forma de pensar y con las posiciones que venimos defendiendo", explican en Génova. A la vez, el PP asegura "no ceder principios a cambio de votos" y se felicita de que la Comunidad Valenciana pueda tener presupuestos "mientras el Gobierno de España no es capaz de pactar consigo mismo si se aumenta o no el gasto en Defensa".