El PNV censura que Sánchez espere "tumbado" y pretenda "una investidura lo más barata posible"

El diputado electo del PNV por Vizcaya Aitor Esteban ha censurado que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, espere "tumbado" a la espera de que los demás crean que "es él no nada" para presidir el Gobierno, y pretenda "una investidura lo más barata posible". Además, ha insistido en pedir a Sánchez un programa y planteamientos para Euskadi si quiere los votos jeltzales, y ha dicho que ahora los socialistas solo quieren hablar de la Mesa del Congreso. En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Esteban ha confirmado que "estamos hablando entre todos" sobre la composición de la Mesa del Congreso y que "aún es pronto" para saber qué va a suceder, ya que hay que abordar "muchas cuestiones como los grupos, los servicios o las comisiones".

En todo caso, el representante jeltzale ha asegurado que, en cuanto a la elección del presidente del Gobierno, "las posiciones están bastante claras", ya que, en el caso del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, "si está Vox de por medio, no tiene nada que hacer". "Lo dijimos claramente durante la campaña, no es algo nuevo. Dijimos que si estaba Vox, no había nada que hacer, ni siquiera hablar. Le hemos repetido lo que ya dijimos a la gente durante la campaña, y nosotros nos atenemos a lo que decimos. Que haga la ronda de reuniones, pero le dijimos claramente cuál es nuestra postura", ha indicado.

En cuanto a Pedro Sánchez, el dirigente del PNV ha reiterado que "espera tumbado a que la gente se dé cuenta de que es él o nada", y que pretende lograr su investidura "lo más barata posible". "Pero existen unos pasos. Primero, el Rey debe decidir a quién habilita y, cuando lo haga con Sánchez, este deberá decidir con quién va. Parece que nos necesita a todos. Nos llamará y nos deberá explicar qué quiere hacer, y hablaremos sobre nuestro programa. Es un proceso y llegará su momento, pero el PSOE ahora sólo quiere hablar de la Mesa", ha explicado.

Así, ha insistido en que el PNV tiene un programa y unos planteamientos sobre Euskadi y que "eso es lo que se debe negociar" si Sánchez quiere contar con los votos de la formación jeltzale en una posible investidura. "El PSOE no tiene mayoría absoluta, y puede que otros quieran darle gratis sus votos, pero nosotros lo hemos dicho desde el principio. La política está para eso, para llegar a acuerdos y para que tus planteamientos, aunque no sean todos, se tengan en consideración", ha señalado. En este sentido, ha apostado por llevar a cabo las negociaciones "con tranquilidad y sin cámaras ni micrófonos", y que, si se llegan a acuerdos, "hacerlos públicos después".

Resultados

Por otro lado, Aitor Esteban se ha referido a los resultados obtenidos por el PNV en las elecciones generales del pasado 23 de julio y, aunque ha reconocido que han tenido "un retroceso" en los votos, ha afirmado que "han sido dos elecciones seguidas y la reflexión no se debe hacer en tres días", sino que debe ser "más profunda". "Más o menos estamos en los votos que teníamos en 2016. Ha habido una pérdida de las anteriores elecciones a éstas, y en las anteriores tuvimos los mejores resultados de siempre, siendo, por ejemplo, primera fuerza en Álava por primera vez. Pero es cierto que hemos tenido un retroceso y, como hacen todos los partidos, debemos profundizar en ello, reflexionar y adoptar las medidas que consideremos necesarias, y lo vamos a hacer durante los próximos meses", ha explicado.

Además, el dirigente del PNV ha considerado que "no" ha tenido influencia en sus resultados el hecho de haber logrado gobernar instituciones como la Diputación de Gipuzkoa o el Ayuntamiento de Durango gracias a los votos del PP. En este sentido, ha insistido en que "no ha habido acuerdo" con el PP, y ha criticado que EH Bildu "haya dicho una y otra vez que había un acuerdo entre PP, Vox y nosotros". "Se ha visto que no era así y ha quedado probado, aunque han estado mintiendo una y otra vez durante toda la campaña", ha denunciado.

Asimismo, Esteban ha señalado, tras quedarse EH Bildu a unos 1.000 votos del PNV en los pasados comicios generales, que ha "oído muchas veces lo del sorpasso o lo del cambio de ciclo". "Se lo oí al PSE-EE cuando ganó en los tres territorios, en 2011 a Bildu cuando sacaron siete diputados y nosotros cinco, y se lo oí a Pablo Iglesias cuando nos ganó en los tres territorios. Hemos vivido altibajos, pero nos mantenemos ahí. Creo que estamos bien enraizados en este país y, si la sociedad nos pide otras cosas, las tendremos en cuenta y continuaremos por ese camino", ha concluido.