Podemos cree que Sánchez debe explicar en el Congreso las cumbres de la UE pero no lo facilita

Seis meses en los que el Gobierno ha impuesto la ley del silencio en el Congreso, cuatro desde que se celebraran elecciones generales en abril. Llegan a su fin ahora después de que los partidos de la oposición Partido Popular, Ciudadanos, Vox, y Coalición Canaria hayan requerido la comparecencia del presidente del Gobierno en funciones en la Cámara Baja para informar sobre los detalles y acuerdos pactados en el Consejo Europeo celebrado hace dos meses. Sin embargo, la petición de comparecencia registrada por los populares no tendrá luz verde hoy al no contemplar el apoyo de Unidas Podemos y PNV, que aunque están a favor de que Pedro Sánchez acuda a la Cámara Baja, no han dado el sí a los populares.

Pero, ante la presión de la oposición, el PSOE ha confirmado que su presidente “tiene la voluntad de ir al Congreso cuanto antes” para informar sobre las cumbres de la Unión Europea. Pero, ha argumentado, prefiere que sea “en periodo de sesión ordinaria”, es decir a partir del mes de septiembre y no en un pleno extraordinario convocado para esta semana como ha pedido públicamente el Partido Popular.

Desde el PP, su portavoz Marta González Vázquez ha recordado que Pedro Sánchez hizo lo propio cuando eran los populares los que se encontraban en funciones y ha criticado que ahora el presidente en funciones “se esconde vergonzantemente para no tener que presentarse en el Parlamento”. Una solicitud que también fue respaldada por Ciudadanos, cuya portavoz en el debate María Muñoz Vidal, ha instado a Sánchez a que “dé la cara ante los españoles” porque estar en funciones no puede ser una “patente de corso”. Desde Vox, Víctor Sánchez del Real ha considerado que debe explicar “lo que ha defendido, por qué lo ha defendido y por qué ha fracasado” en la UE. Desde el PNV, Mikel Legarda ha dado también su sí a la comparecencia aunque ha instado al Gobierno a plantear una “alternativa” para septiembre –extremo que también defiende Unidas Podemos-, ante la pretensión del PP de celebrar esta comparecencia esta misma semana, sin esperar a que de comienzo el periodo ordinario de sesiones. Unidas Podemos habría sido el partido clave para forzar desde la Diputación esta comparecencia, sin embargo, según ha trasladado, no votará a favor de esta petición, al trasladar el portavoz socialista su compromiso de que Sánchez vaya por iniciativa propia al Congreso la próxima semana.

Esta comparecencia se encuentra regulada por la ley. Sin embargo, Pedro Sánchez ha burlado este mecanismo que le obliga argumentando que su Ejecutivo se encuentra en funciones. Esta posición es contraria a la que tomaron cuando era el Gobierno de Mariano Rajoy el que se encontraba en la misma situación, en 2016. En ese momento, el PSOE llevó el asunto ante el Tribunal Constitucional, que dos años después respaldó que el Gobierno debía comparecer ante los ciudadanos.

La diputación permanente también debatirá hoy si la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, deberá o no acudir al Congreso para explicar la gestión de la situación del “Open Arms”, a petición de Unidas podemos, ERC y el Grupo Mixto. Desde la formación morada consideran que es ella y no Pedro Sánchez -como propone el PP y Ciudadanos- la que debe acudir pues, a su juicio es “quien se encargó de la gestión de la crisis” y no el presidente que “estaba de vacaciones”. Previsiblemente este punto saldrá a delante.

Además de las explicaciones del presidente en funciones, la Diputación Permanente debatirá las de ministros y ministra, entre otras, como la de María Jesús Montero (Hacienda), Josep Borrell (Exteriores), Fernando Grande-Marlaska (Interior) o Luis Planas (Agricultura).