Podemos gana a Más Madrid la primera foto: fuerzan a Díaz a un mitin en Alcorcón

Podemos ha ganado la primera batalla en la izquierda madrileña. Han logrado la primera foto con la vicepresidenta Yolanda Díaz, en la previa al arranque de campaña. La líder de Sumar acudía a Alcorcón a apoyar al candidato de Ganar Alcorcón, Jesús Santos. Esa era la escaleta del acto, escenificar sintonía, apoyo y campaña por un municipio muy importante para la izquierda y líder de transformaciones sociales, sobre todo en materia de medio ambiente. Sin embargo, acabó convirtiéndose en un primer mitin en el que tomaban protagonismo los candidatos de Unidas Podemos para la Comunidad de Madrid y para la capital, Alejandra Jacinto y Roberto Sotomayor, y en el que la primera acaba pidiendo el voto por su partido, en presencia de Díaz.

La vicepresidenta ha diseñado una campaña que se caracteriza por los equilibrios que ha tenido que ajustar para no enfadar a sus potenciales aliados de cara a las elecciones generales. Así la ha llevado a acabar compartiendo actos con Podemos, más tarde con Más Madrid y también con Compromís. Con todos pero sin concretar su preferencia por nadie, a pesar de que Díaz muestra sintonía total con el proyecto que dirige Mónica García.

En un acto en el que la palabra más repetida fue la de "unidad unidad", una petición al unísono por parte de la militancia, faltaron las referencias a Unidas Podemos. Ni el candidato por Alcorcón, Jesús Santos lo hizo -puesto que su candidatura de unidad se llama Ganar Alcorcón aunque si forman parte tanto Podemos como IU-, ni tampoco, ni se esperaba, la vicepresidenta Díaz, que dejó claro que ella estaba en Alcorcón para hacer campaña por la candidatura municipal. "Estoy aquí porque la política tiene que ser útil y los proyectos tienen que tener un norte y dirección que es mejorar la vida de la gente". Acto seguido aseguraba que Jesús Santos es "garantía de política útil" y llamaba a la ciudadanía a su voto. "La democracia empieza por la puerta más cercana. Estoy aquí para apoyar a Ganar Alcorcón", resaltaba. Un aviso claro. Díaz no quiere hacer campaña por Podemos, sino por un candidato claro que para ella trasciende a Podemos, a pesar de ser este el secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid.

Díaz hacía estas declaraciones al inicio del acto en Alcorcón, acompañada exclusivamente de Jesús Santos. Posteriormente, después de abrazos y de un paseíllo con la militancia, llegaban los candidatos Alejandra Jacinto y Roberto Mayor, que no sabían muy bien en qué momento sumarse al acto. De hecho, se podía oír a Alejandra Jacinto a su equipo "¿Podemos ir ya?", cuando le dieron el OK, sobre todo Sotomayor, avanzaban a grandes pasos para unirse y deshacerse en abrazos con Díaz. La importancia de la fotografía. No se despegaron de la ministra en todo el paseo.

Como si de una fiesta se tratara, vicepresidenta y candidatos avanzaban por una calle central de Alcorcón, a paso lento por las continuas paradas de los ciudadanos de Alcorcón. Entre fotos, risas y más abrazos, llegaban a una carpa preparada por Ganar Alcorcón, en la que sonaba una melodía hecha para el candidato Jesús Santos. "Esto es Ganar Alcorcón, este es Jesús Santos", eran algunas de las consignas de la melodía. Fue en ese momento, entre la marabunta de gente un "espontáneo" pidió a los protagonistas que se subieran a un banco para escucharlos y verlos mejor. Tras un efusivo agradecimiento a la ministra y a su "candidata a la Comunidad de Madrid, Alejandra Jacinto y en Madrid, Roberto Sotomayor", -detalle importante sin nombrar a Unidas Podemos- Santos pasó el micrófono a la vicepresidenta que rehuyó intervenir. Acto seguido lo hizo Jacinto, quien resaltó el apoyo de Díaz y aseguró que "vamos a conseguir que el próximo 28 de mayo vamos a frenar las políticas de Isabel Díaz Ayuso". Así, acababa acudiendo la vicepresidenta a un mitin de Unidas Podemos.