Podemos refuerza su programa económico, pero no hará bandera del referéndum

"Las razones siguen intactas". Es el lema con el que Unidas Podemos presenta hoy si programa electoral. "Si Unidas Podemos está fuerte el próximo 10-N va a cambiar el rumbo del país". Es la proclama que hoy los líderes morados han reclamado en su acto de presentación de programa en Madrid.

Este es el argumento principal que servirá al partido de cara a la campaña electoral para convencer al ciudadano de que la confianza que ya depositaron en ellos casi cuatro millones de españoles el pasado 28-A, deben volver a concentrarse en el voto de los morados.

Con un programa muy parecido al de abril, la formación de Pablo Iglesias vuelve a insistir en un impuesto a las grandes fortunas, con el fin de recaudar un uno por ciento del PIB de patrimonios superiores a un millón de euros. "Algo que en estos momentos no existe en España", según ha defendido el encargado de programa económico Nacho Álvarez. Defienden también eliminar privilegios fiscales de grandes corporaciones con un tipo mínimo efectivo del 15 por ciento. Estás si son líneas rojas que el partido adopta como principios básicos para negociar de cara al resultado de las elecciones generales de noviembre. Sin embargo, el partido deja de lado el conflicto soberanista en su programa. No cambia de posición respecto al 28-A, pero no toma como línea intraspasable la de plantear un referéndum pactado después de las elecciones. El partido morado ya prometió "lealtad" al PSOE en asuntos de estados en pro de negociar un gobierno de coalición en julio y ahora, según remarcan fuentes de Podemos, "no es una propuesta como el impuesto a las grandes fortunas que vamos a hacer sí o sí si llegamos a gobernar". El partido remarca que su "estrategia no ha cambiado" y que "no dan bandazos en función de encuestas o táctica electoral" pero apuestan por dialogar la consulta en Cataluña "con el resto de partidos" en una mesa de diálogo y entonces " habrá que ver qué sale de ese diálogo". Apuestan por centrar la campaña en el debate sobre el empleo, la ley de dependencia y medidas sociales porque "son los temas que de verdad importan a la gente". Sobre

El partido apuesta, como en el 28A, por derogar la reforma laboral del 2010 y 2012 para hacer efectivas medidas como la eliminación de la "flexibilidad" del despido, acabar con el uso fraudulento de los contratos temporales y recuperar la fuerza de la negociación colectiva. " Dormir bien por las noches no puede ser patrimonio de unos pocos, no puede ser patrimonio de quién habita en La Moncloa, sino de cada uno de nosotros", ha defendido Nacho Álvarez.

Sobre el resto de medidas que aparecen en el programa electoral, destaca el impuesto verde que el partido quiere crear para las empresas contaminantes. Sería, explican fuentes del partido, un gravante para consolidar un sistema de incentivos eficaz para acelerar la transición ecológica de la economía. Un tipo agravado en el impuesto de sociedades para desincentivar las actividades contaminantes y aumentar la contribución de las empresas con más responsabilidad en la transición ecológica.