Podemos señala a Díaz por ofrecer una "salida política" para Irene Montero como embajadora de Chile

Podemos juega todas sus cartas para que el asalto a Europa culmine con éxito. El partido opta por apostar por lanzar la idea de que su candidatura es el único espacio que puede frenar al bloque de la derecha en Europa y, en medio de la guerra abierta con Sumar denuncia públicamente los supuestos intentos de Sumar para evitar que la candidatura de Irene Montero prosperase.

Irene Montero desveló en el acto de presentación de la candidatura de Irene Montero a las europeas que le ofrecieron "una salida política" para Irene Montero. En palabras de la exministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, el Gobierno le habría ofrecido una embajada a la ministra de Igualdad. Según denunció Belarra, tuvo ganas "se echó a llorar de rabia" cuando tras las elecciones generales, en un Consejo de Ministros le propusieron la idea.

"Irene hubiera tenido muy fácil tener lo que ellos llaman una salida política. A mi me ofrecieron una salida política para Irene Montero, algo bonito, una embajada. Una salida que la sacara de España y que hiciera que deje de dar problemas. Cuando me lo propusieron, yo os lo digo honestamente, me eché a llorar porque me dio mucha rabia", aseguró.

Un ofrecimiento sobre el que no dio más detalles, aunque posteriormente, fuentes del partido aseguraron que fue la vicepresidenta Yolanda Díaz quien ofreció a Díaz ser embajada en Chile. Una información que evitan confirmar en Sumar y que Pablo Iglesias ha usado como estrategia para desgastar a la vicepresidenta al publicar en su "medio" que la oferta a Montero partía de Sumar y, concretamente, de Yolanda Díaz. Los morados aprovechan así a destacar la importancia de no ceder a los ofrecimientos que, para los morados, buscan hacerlos desaparecer. "Hubiera sido muy fácil para ella dar un paso a un lado y buscarse esa salida, pero decidió un paso adelante y presentarse a estas elecciones", bramó Belarra.

Con esta estrategia, los morados confirman su hoja de de reforzar a Irene Montero como única "garantía de que la izquierda seguirá sin hacer políticas de derechas". Así, los morados venden su candidatura como imprescindible. "El proyecto europeo necesita una voz que no se conforme con lo que hay, frente a la barra libre de los especuladores frente al recorte de derechos de las derechas y frente al conformismo de muchos sectores progresistas, también de los verdes. Necesitamos fuerzas poderosas, sin miedo", defendió.