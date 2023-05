Podemos y los socios cercan al PSOE por la línea de avales del ICO: "Es electoralismo"

La línea de avales a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para garantizar hasta el 20% de la hipoteca en la compra de la primera vivienda anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez este fin de semana, se aprobará este martes en el Consejo de Ministros con el rechazo total de los ministros de Unidas Podemos en Moncloa y sin el aval de sus socios parlamentarios en el Congreso de los Diputados.

Ya ayer, en el partido morado se trasladaba el malestar total por la medida. Fuentes moradas la tildaban de "infame" y veían estrategia electoral en la misma. Censuraban no haber sido informados previamente y conseguían el respaldo de la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, quien rechazaba la medida. "Es regresiva", zanjó.

Podemos vuelve así a diferenciarse del Ejecutivo a las puertas de la campaña electoral y, de hecho, utilizará este asunto en sus mitines electorales. Los morados, si finalmente la propuesta del PSOE se tramita como decreto ley, no la apoyarán en el Congreso de los Diputados, y tampoco lo harán sus principales aliados parlamentarios. La norma, aun así, saldría con el apoyo del PP. Para Podemos esto sería un "error", no solo por aprobarla con el bloque de la derecha, "sino porque ya hay informes en países de nuestro entorno que dicen que es una medida con impacto negativo", en palabras del portavoz de Unidas Podemos en la Cámara Baja, Pablo Echenique.

Los morados han cargado contra la foto que protagonizará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la presidenta del banco Santander, Ana María Botín, que coincidirán en Valencia en la inauguración del V Encuentro Internacional de Rectores Universia. " Hoy se reúne el presidente con Botín. El banco Santander ha ganado 2.500 millones de euros en el primer trimestre de este año a pesar del impuesto extraordinario a la banca", ha criticado Echenique. En el partido se critica que después de haber aplicado el impuesto extraordinario a la banca para frenar sus beneficios ahora se apruebe una medida que beneficiaría a los bancos. "Esta medida es negativa, hincha los precios de la vivienda y la ha llegado a proponer Botín, el PP también e incluso Vox decía que le gustaba". Echenique ha pedido a su socio "rectificar" y continuar aplicando la ley de vivienda "y no hinchar el endeudamiento y una posible burbuja de precios".

Fuentes moradas censuran que el PSOE "haga campaña electoral" y lo acusan al "desgaste" de su socio en Vivienda durante esta legislatura, por las reticencias para aprobar la ley de vivienda. Creen que los socialistas buscan atraer al voto joven y censuran la manera en la que está diseñando Moncloa la campaña electoral.

Esquerra ha sido crítico también con la medida del Gobierno, aunque por motivos de fondo. Gabriel Rufián considera que los avales del ICO "no han funcionado" hasta ahora (sobre todo aplicados al ámbito de la empresa). "Nos parece que es una mala idea. Le proponemos al Gobierno que se deben plantear una nueva ley hipotecaria para poner margen y límites a la banca", ha señalado Rufián, ya que el portavoz republicano tiene la voluntad de que las medidas que se acordaron con la banca para suavizar el impacto de los tipos de interés en las hipotecas pasen a ser de obligado cumplimiento mediante una ley.

Bildu tampoco se ha mostrado a favor de la medida. “Es una medida que la derecha aplaude, con eso te lo digo todo”. “Además no va ayudar a bajar el precio de la vivienda, si no que posiblemente consiga todo lo contrario”, ha señalado Mertxe Aizpurua, tras recordar que en Gran Bretaña no ha funcionado esta medida y ha alertado contra la creación de una nueva “burbuja inmobiliaria”.

Genís Boadella (PDeCat) también se ha mostrado crítico con la medida, aunque ha eludido decir si está a favor o en contra porque se desconocen los detalles. Lo que sí ha reprochado duramente el PDeCat es que sea una decisión “electoralista”, que se tome en un acto de precampaña.

El portavoz del PSOE, Patxi López, ha querido delinear la medida y ha dicho que forma parte de un "paquete integral" de vivienda, que también integra otros aspectos, como el tope a los precios del alquiler o la suspensión de los desahucios. López ha obviado el rechazo que genera la medida entre sus socios y ha evitado adelantar escenarios: "Cuando llegue al Congreso, si llega, veremos".