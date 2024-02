Polémica en la familia de María Chivite por su tío consejero de la comunidad foral

La presidenta de Navarra, María Chivite, consiguió hacerse con el gobierno foral gracias a los votos favorables de PSN, Geroa Bai y Contigo Podemos, y lograr la abstención de EH Bildu. Tras replicar el modelo Frankenstein al gobierno decidió colocar a su tío, Óscar Chivite como consejero Territorial de Navarra. Sin embargo, este caso de nepotismo no ha estado envuelto en la ejemplaridad ya que protagonizó la primera gran polémica de la legislatura para la socialista.

El responsable de infraestructuras y transporte, entre otros muchos cometidos, compaginó durante tres semanas su cargo en el Gobierno autonómico con el de administrador único en la firma Laburu S.L., su empresa privada que realiza trabajos para empresas públicas del gobierno.

La Ley de Incompatibilidades navarra prohíbe expresamente a los altos cargos compatibilizar ningún tipo de puesto, ya sea de carácter público o privado, por lo que desde la oposición, liderada por UPN, exigieron su dimisión.

Por ello, la directora de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra, Edurne Eginoa, ha resuelto abrir un procedimiento sancionador por la presunta comisión de una infracción de ley por parte del consejero, que ahora se pondrá en marcha, según adelantó el Diario de Navarra.

Desde la Oficina de Anticorrupción destacaron que Chivite habría cometido una "posible infracción grave" algo que se sanciona con la declaración del incumplimiento de la ley y su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. Descarta que la tipología sea "muy grave" al no haberse aportado pruebas de que se haya producido un daño manifiesto en la administración foral o un beneficio en el patrimonio propio o de terceras personas. La infracción "muy grave" supondría una multa de entre 600-6.000 euros y el posible cese del cargo. Sin embargo, al no haber "daño manifiesto" y haber respondido "rápidamente" podría evitar la sanción.

Fue una denuncia anónima la que alertó a la Oficina de Anticorrupción del "conflicto de intereses". Sin embargo, Óscar Chivite indicó que desde que era consejero su única actividad fue la necesaria para su cese y convocatoria de la junta extraordinaria con el fin de que designaran nuevo administrador. Aun así, se le advierte de que debería "abstenerse" en intervenir directa o indirectamente en lo que pudiera afectar a la empresa mercantil. Por este motivo, la Oficina archiva parcialmente la denuncia en lo que se refiere al deber de "inhibirse" al tratarse de una denuncia genérica y la misma debería denunciar "caso por caso". Asimismo, exigen que el Gobierno y todos los altos cargos comuniquen en un mes al registro de actividades e intereses todos los supuestos procedimientos en los que se abstengan de intervenir.

Maniobra "extraña"

Desde el PP de Navarra aseguran que "todo lo que ha rodeado al consejero Óscar Chivite desde el inicio de la legislatura nos ha olido mal. Empezando por su nombramiento siendo tío carnal de la presidenta, María Chivite. Uno pensaría que para no ser acusada de nepotismo la labor del consejero sería impecable y transparente, pero no está siendo así"

La presidenta, María Chivite, salió en su defensa de su tío y dijo que por supuesto que era conocedora de esta situación antes de nombrarlo consejero y que esos 25 días en los que se produjo la incompatibilidad hasta que renunció a su cargo en Lauburu S.L. lo único que él hizo fue realizar las actuaciones necesarias para su cese y convocatoria de la junta donde se designó un nuevo administrador, como él mismo expuso ante la Oficina de Anticorrupción.

Según advierte el líder del PP de Navarra, Javier García, "esto no tiene sentido pues siendo conocedor de este conflicto de intereses y de la incompatibilidad que su sobrina, la presidenta de Navarra, le proponía al nombrarle consejero de Cohesión Territorial, tendría que haber iniciado todo esto en verano, antes de su nombramiento, y sin embargo hasta que no llegó la denuncia anónima no comenzó las actuaciones pertinentes".

"Esto nos lleva a pensar que el consejero no actuó de buena fe y entendemos que la Oficina Anticorrupción vea una posible infracción grave de la ley al haber mantenido ambos cargos incompatibles entre sí durante casi un mes". De igual modo, "está claro que no dice nada bueno del Gobierno de la señora Chivite el nombrar consejero a un tío suyo y que encima protagoniza un escándalo de conflicto de intereses en el primer mes y que no tiene una actitud abierta y transparente".