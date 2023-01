Javier García Jiménez: «No somos la derecha a la que los navarros están acostumbrados»

Tomó el relevo del PP de Navarra con una encomienda: «Unir». Deportista, practica el crossfit y dice que éste «se parece a la política porque también es un reto tanto físico como mental. Es muy satisfactorio irte superando a ti mismo y ver que tu progresión es mayor según te implicas». Padre de familia numerosa, su hija mayor, de cinco años ya «sabe que trabajo intentando mejorar la vida de las personas» y agradece el apoyo y generosidad de su mujer. «Me dijo que creía en mí y que la mejor oportunidad para Navarra era implicándome yo». Y en eso está.

Afronta el reto de «unir» el centro derecha. ¿Es posible? ¿Cuál es el plan?

Cuando mejor le ha ido históricamente al centro derecha navarro ha sido cuando ha ido unido. Es una pena que por intereses personalistas Esparza haya roto la coalición y esté empeñado en afirmar que así le irá mejor. Contra esa ruptura el PP de Navarra ofrece unidad y tranquilidad a todos los votantes que quieran hacer frente a María Chivite y a sus pactos con los nacionalistas. El plan es ser la casa de todos los que se sientan huérfanos y quieran volver a vivir en una Navarra competitiva y próspera.

Sergio Sayas y Carlos García Adanero se integran en sus filas. ¿Tuvieron que convencerles? ¿Cómo fue?

Sergio y Carlos llevan años trabajando por defender los intereses de Navarra, tanto desde aquí como desde Madrid. Nunca han perseguido otra cosa y es lo que van a seguir haciendo con el PPN. Nosotros acogeremos y daremos voz a todos aquellos que quieran trabajar por hacer más fuerte el centro derecha y para construir una auténtica alternativa al gobierno que tenemos ahora.

¿Se van a afiliar?

En el PP de Navarra no pedimos el carné de afiliación a nadie para defender nuestras ideas. Eso es una cuestión personal de ellos.

UPN expulsó a Sayas y Adanero. ¿Esto puede ser un problema en caso de buscar apoyos?

No puedo decirle qué hará UPN, pero desde luego con la ruptura de Navarra Suma y la expulsión de Sayas y Adanero han dejado claro que siguen convencidos de intentar pactar con el PSOE. Algo irreal, puesto que Chivite ya ha expresado que sus socios preferenciales seguirán siendo los de ahora. El PPN es el único partido que garantiza que no habrá pactos con la izquierda, con este PSOE cómodo con Bildu nosotros no vamos a acordar ningún gobierno. A partir de ahí hablaremos con el resto de formaciones que sí quieran ser alternativa.

¿Hay posibilidades de ganar?

Hay muchas formas de ganar y como dice Feijóo, nadie se presenta a unas elecciones para perder. 26 escaños es la mayoría absoluta en Navarra y con el actual sistema de partidos es algo difícil de conseguir para una única formación política. Lo que sí está claro es que hace falta un nuevo liderazgo en el centro derecha, alguien que vuelva a unir y a dar ilusión y esperanzas a los navarros. Ahí es donde nosotros queremos incidir y hacernos grandes.

¿Cómo va a convencer a los desencantados, los indecisos...?

Vamos a estar en la calle, recorrer Navarra y hablar con todos. Los votos no son de nadie y creo que nuestro proyecto, nuestras ideas y visión de Navarra y de España van a convencer a los navarros. No somos la derecha a la que los navarros están acostumbrados, no tenemos servilismos y valoramos a nuestros votantes que son exigentes. Me comprometo a estar a la altura.

Es de Cintruénigo, el mismo pueblo que María Chivite, ¿Cómo es su relación? ¿Llegaría a acuerdos con ella como intenta Feijóo con el Gobierno de Sánchez?

La relación es buena, los cirboneros somos gente amable y educada y no dejamos que las diferencias políticas entorpezcan el trabajo, ante todo cordialidad. El PP siempre ha tenido altura de miras y lo primero en lo que pensamos es en nuestros votantes, nosotros lo que les garantizamos es que nunca haremos un pacto que traicione nuestros valores, queremos ofrecer seguridad y tranquilidad. La pregunta habría que hacérsela a Chivite para conocer si estaría dispuesta a dejar de lado sus intereses personales con Bildu y si se sentaría en serio a negociar algo con nosotros.

¿Es posible un gobierno en Navarra sin nacionalismo y sin Bildu?

Sí, lo ha habido muchos años y lo volverá a haber. Navarra es foral y es española. Tiene su idiosincrasia, sus fueros, su Hacienda y esa identidad va a ser preservada. Lo que no queremos es que Navarra se mire el ombligo como hacen algunos regionalismos tóxicos. Nosotros queremos que levante la cabeza y mire al futuro, y eso solo puede pasar con unas buenas relaciones con el resto de España y con la Unión Europea; algo donde el PP tiene presencia, peso y experiencia. Por eso nos vemos capaces de llevar a Navarra a lo más alto.

¿Se puede revertir la euskaldunización a la que han empujado a la comunidad foral? ¿Cómo?

No le voy a engañar, va a ser una tarea complicada, pero para eso estamos, para dar la batalla de las ideas. El euskera es una lengua que se habla en zonas muy concretas de Navarra y eso es algo que respetamos y defendemos. Hace poco fue presentada al público la mano de Irulegui, un hallazgo valiosísimo cerca de Pamplona y que contiene la inscripción más antigua en lengua vascónica. Pero el nacionalismo lleva 8 años yendo más allá, se han apropiado del euskera y lo ha ligado a su proyecto político. El propio gobierno actual ya afirmó el año pasado con el último estudio sobre el uso de esta lengua (‘Soziolinguistika Klusterra’) que sólo el 5,9% de las conversaciones en Navarra son en euskera y en Pamplona ese porcentaje disminuye hasta el 2,7%. En el PP creemos que la mejor política es la libertad de elección. Quien quiera matricular a sus hijos en euskera sabe que puede hacerlo, lo que es absurdo es tratar de imponer a la fuerza un bilingüismo que no es real y con medidas que salen carísimas, como la de la doble rotulación en todo el territorio foral.

¿Van a presentar candidaturas en todos los municipios, incluso en los bastiones del norte?

Vamos a intentar presentar candidaturas en el mayor número de municipios posibles, estamos trabajando en ello. Y si me permite, he de decir que hay mucha gente ilusionada con el proyecto del PP en Navarra, hay personas externas al partido que se están poniendo en contacto con nosotros para ofrecerse a formar parte de nuestras listas.

Los bastiones del norte siempre son más complicados, sigue existiendo el miedo y la coacción en muchos lugares de Navarra, lo que impide muchas veces contar con vecinos para encabezar las listas por miedo a ser señalados por significarse políticamente. Pero vamos a intentar que el PP esté en todas partes, no queremos dejar de lado a quienes no creen en el proyecto de Bildu o de los nacionalistas.

Si consiguen recuperar el centro derecha. ¿Cómo van a revertir medidas como la expulsión de la Guardia Civil de Tráfico en Navarra? ¿Desde la comunidad tendrían algún margen -aunque sea una decisión de Interior y del Gobierno central-?

Lo vamos a conseguir con la ayuda del próximo Gobierno de España que estará encabezado por Alberto Núñez Feijóo. El único partido que puede garantizar la permanencia de la Guardia Civil en Navarra es el Partido Popular. Y para eso tenemos que ganar en Navarra el próximo 28 de mayo y llevar a Feijóo a la Moncloa en diciembre. Hay quienes dicen que las decisiones de Navarra se toman en Navarra, y en algunos aspectos esto es real, pero hay temas que afectan a Navarra que superan nuestras fronteras. Por eso es más necesario que nunca para nuestra Comunidad contar con un gobierno en Moncloa que piense en el bien de todos y no sólo en cómo seguir en su sillón.

Bildu sigue imponiendo su hoja de ruta... ¿Qué cree que será lo próximo?

“Cuando no se puede segar, se espiga”. Es una frase recurrente por parte de los proetarras. Todos conocemos cual su fin último: anexionar Navarra al País Vasco y crear su quimera: Euskal Herria. No tienen prisa por alcanzarlo, están en una carrera de fondo. Esta legislatura han conseguido, gracias al Partido Socialista, blanquear su marca, su siguiente paso es ganar la batalla del relato. Intentan hacernos creer que ETA no fue una banda terrorista, que lo que hubo fue una lucha por parte de dos bandos, que no asesinaron indiscriminadamente porque sí... Pero no lo vamos a consentir. Como PP no queremos darles más protagonismo que el que merecen, como sí hacen otros. Nosotros no necesitamos que Bildu sea la segunda fuerza política en Navarra. Y le puedo asegurar que no vamos a dejar que la historia y las víctimas caigan en el olvido.