Policías y guardias exigen al Gobierno que les abone íntegra la paga extra

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y el Sindicato Unificado de Policía (SUP) reclaman por escrito al Gobierno la derogación del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, el cual estableció medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, que incluye recortes significativos en las remuneraciones de los empleados públicos.

"Esta era una medida extraordinaria, pero se ha convertido en un castigo que lleva catorce años infringiéndose a los funcionarios públicos en general, y a los policías y guardias civiles en particular. Desde la adopción de estas medidas, los miembros de la Policía y de la Guardia Civil han tenido que hacer frente a una disminución importante en sus condiciones salariales, especialmente en lo que respecta a las pagas extraordinarias, lo cual ha afectado gravemente a su calidad de vida y la de sus familias. A pesar de los esfuerzos y sacrificios continuos de estos servidores públicos, su situación salarial no ha sido restaurada a niveles previos a la crisis económica de 2008, incomprensiblemente el Gobierno parece no tener en cuenta los indicadores positivos de crecimiento económico y reducción del déficit público en los últimos años", subrayan.

Por ello, reclaman al Gobierno que los guardias civiles y los policías recuperen la paga extra íntegra. "Es esencial reconocer el compromiso y la dedicación de los agentes, quienes desempeñan un papel fundamental en la seguridad y protección de todos los ciudadanos. Es injusto mantener estas condiciones salariales recortadas mientras el Gobierno habla de datos macroeconómicos saludables".