Pradales pide a los vascos "tomar las riendas de su futuro" y promete avanzar en el autogobierno

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha realizado este martes, con motivo del fin de año, un llamamiento a los vascos a "tomar las riendas de su futuro" y a avanzar en un autogobierno que dote a Euskadi de "mayores capacidades políticas", y permita tomar las decisiones que les afectan "de manera directa" para mejorar su calidad de vida.

Con un discurso centrado especialmente en la juventud, sobre la que "descansa las esperanzas de los pueblos", Pradales ha emplazado a los jóvenes a "no dejarse embaucar" por los mensajes populistas, ni por el "creciente antieuropeísmo, demagogia y extremismo", porque están en juego el porvenir de Euskadi, y su tradición de libertad y democracia, informa Ep.

Pradales ha realizado su primer mensaje de fin de año como Lehendakari en el Palacio de Ajuria Enea, en Vitoria-Gasteiz, con una importante simbología, ante el escritorio del primer Lehendakari José Antonio Agirre, tras recuperarse la semana pasada la antigua sede en París del Gobierno Vasco en el exilio. Imanol Pradales ha comenzado su intervención afirmando que es un honor para él dirigirse al pueblo vasco, al igual que lo hicieron en esta época navideña quienes le precedieron en el cargo. Además, ha tenido un recuerdo para "quienes no están", con especial mención a José Antonio Ardanza, que falleció el pasado mes de abril.

En este primer mensaje de despedida del año, se ha dirigido a los jóvenes para aconsejarles que vivan la juventud y cada experiencia "a su manera". "Al fin y al cabo, eso es, exactamente, lo que hicimos nosotros a vuestra edad. Ahora bien, vuestra libertad no debe estar reñida con vuestra responsabilidad", ha aseverado.

El Lehendakari ha recordado que José Antonio Agirre, en el exilio de la postguerra, afirmó en el mensaje 'Gabon' de 1947 que "la juventud es el mañana y sobre ella descansan las esperanzas de los pueblos", para añadir: "deben sentir una intensa preocupación por el porvenir de nuestro pueblo, toda nuestra tradición de libertad, nuestra práctica democrática, amenaza con debilitarse si no tiene eco entre la juventud". Por ello, Imanol Pradales les ha alertado de que esto es lo que está "en juego en estos días de creciente antieuropeísmo, demagogia y extremismo". "Esto es lo que tenéis, tenemos, en juego en estos tiempos en los que crecen las olas de la intransigencia y autoritarismo, golpeando los muros de contención construidos a lo largo de décadas", ha indicado.

Según ha avisado, "la libertad, la democracia, el porvenir no están asegurados". "Y, tal y como nos enseñaron las personas más mayores de casa, cualquier alternativa es peor, mucho peor. Sé que algunas personas tenéis dificultades para encontrar un buen trabajo o para independizaros. Sé que algunos veis con preocupación y pesimismo el futuro. Lo comprendo", ha apuntado.

No obstante, les ha pedido que "no compren relatos manipulados ni soluciones mágicas". "No os dejéis embaucar por mensajes populistas que no dicen la verdad. Los problemas complejos, que los tenemos, no se solucionan con respuestas simples. Tampoco de la noche a la mañana. Por eso os pido que tengáis paciencia, esperanza y confianza en Euskadi. También en vosotros mismos. El Pueblo vasco siempre ha sabido adaptarse a las circunstancias. Y lo volveremos a hacer, no tengo la menor duda", ha enfatizado.

En este sentido, ha mostrado su confianza en la fuerza de la sociedad vasca y en su juventud. "No tengáis ninguna duda: Euskadi es nuestro mejor futuro. Por eso os animo a soñar con un futuro sin límites; A recorrer juntas y juntos el camino hacia una Euskadi Berria (Nueva Euskadi) que sea próspera, abierta, justa, segura y libre. Vuestra Euskadi, la Euskadi que os merecéis. La Euskadi que os ofrece oportunidades para desarrollar vuestros proyectos de vida", ha manifestado.

El Lehendakari ha asegurado que los vascos creen en el pasado y también en el futuro, "en un reparto equitativo y equilibrado entre las personas mayores y jóvenes". "Creemos en una Euskadi que trabaja y se esfuerza cada día; una Euskadi que avanza en su autogobierno, consciente de que es la clave de nuestro bienestar; un Autogobierno que nos dote de mayores capacidades políticas para tomar en nuestro país las decisiones que nos afectan de manera directa, mejorando así nuestra calidad de vida", ha resaltado.

A su juicio, "una Euskadi madura que, con sus aciertos y errores, toma las riendas de su futuro". Se trata, según ha puntualizado, de "una Euskadi en una Europa que avanza en un contexto internacional complicado, de incertidumbre, sí, pero con oportunidades" que se deben aprovechar.

"Y, sobre todo, creemos en una Euskadi feliz, donde la gente pueda disfrutar y sonreír, en familia, con sus amistades, entre compañeros de trabajo o cada uno con quien quiera. Todo esto es por lo que vamos a trabajar el próximo año, dando todo lo mejor de nosotras y nosotros. Cuento con vuestro compromiso y también con vuestra ayuda. Creo en nuestro pueblo, creo en el futuro de Euskadi. Con esperanza y confianza, os deseo lo mejor para 2025: Zorionak eta Urte berri on!", ha manifestado.