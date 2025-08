El PP reivindica su línea liberal frente al ataque de Illa a Madrid

El Partido Socialista, en boca de Salvador Illa, ha vuelto a la carga con un viejo canto de guerra: las comunidades gobernadas por el Partido Popular que aplican bajadas de impuestos son «insolidarias» y practican el «dumping fiscal». En pleno verano y con el debate de la financiación singular marcando la agenda, el presidente catalán decidió coger del arpón de la hemeroteca un argumento manido entre los suyos.

En esta ocasión, personificó el ataque en un territorio que lleva tiempo recibiendo críticas por parte de los socialistas: la Comunidad de Madrid. «Debemos poner freno a esta competencia desleal», exigió en una entrevista con el Diario Ara.

Rápidamente, Isabel Díaz Ayuso contraataco y recordó que su región, según reflejan los datos y concluyen todos los estudios económicos independientes, es la que más aporta en el sistema de financiación autonómica. Un 80% de su recaudación. Y hasta un 70% a la caja común. Entre tres y cuatro veces más que la región catalana.

Entretanto, el PP ha visto un filón para reivindicar su esencia liberal, tan discutida por algunos dirigentes que, antaño, abogaron exactamente por lo contrario. Hete aquí un señor llamado Cristóbal y de apellido Montoro que subió los impuestos a los españoles incluso más de lo que proponía Izquierda Unida en su programa electoral.

Ahora, la dirección nacional del PP cierra filas con aquellas comunidades que aplican rebajas fiscales. Caso de Andalucía, Madrid, Galicia, Murcia o la Comunidad Valenciana. La conclusión a la que llegó ayer el vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo, es que no hay «dumping fiscal» en España. Ni el más mínimo titubeo.

Esta vez, hay una coincidencia total y absoluta entre la posición que defienden en Sol y en Génova 13. Es más, Alberto Núñez Feijóo ha garantizado en reiteradas ocasiones que meterá mano a los impuestos, especialmente en los tramos que afectan a las rentas medias y bajas, el día que llegue a la Moncloa. Y precisamente, para que la promesa resulte creíble, el politburó gallego se escuda en el balance de gestión de sus barones territoriales.

En el debate que ahora ha decidido reabrir Illa, inmerso en su afán por alumbrar un «cupo catalán» en el contexto de un nuevo modelo de financiación autonómica que, en el fondo, no busca más que contentar a su socio de ERC, el PP tiene claro dónde quiere situarse. Para el equipo de Feijóo, la armonización fiscal por la que aboga el presidente catalán y que en su día respaldó la vicepresidenta María Jesús Montero –responsable de Hacienda–, o incluso Yolanda Díaz, directamente, no es viable. No puede llevarse a cabo.

Bravo exige libertad para las comunidades

«Hay que dejar a las comunidades autónomas libertad para que tomen las decisiones que consideren», defendió este lunes el vicesecretario popular en una rueda de prensa desde Génova. «Cuando una comunidad rebaja sus impuestos, el coste de esa rebaja solo le afecta a esa comunidad, no al resto», argumentó.

No obstante, Bravo expuso su tesis, y es que, bajando impuestos, también se genera riqueza. Es más, se trata de la fórmula estrella que plantea el PP en su programa económico. Frente a la acusación de Illa, que tacha a la Comunidad de Madrid de «insolidaria», contraatacó el vicesecretario: «Está hablando de la comunidad autónoma que hace la mayor aportación al fondo común».

Un mensaje que va en línea con el de la propia Isabel Díaz Ayuso, que escribió en sus redes sociales: «Solo con el margen regional bajamos los impuestos mientras la Generalidad fríe a los catalanes para sus negocios a costa de todos los españoles».

El PP cree que, en el fondo, Illa pretende agitar esta polémica ficticia para «tapar su gestión» al frente de la Generalitat, sin presupuestos a la vista un año después de ser investido y enfrascado en una cesión imposible que perjudica, y mucho, a la imagen de su partido en el resto de España.

Para mejorar las perspectivas económicas de Cataluña, el PP receta bajadas de impuestos. «¿Es justificado que les siga cobrando más impuestos a los catalanes para seguir pagando déficit o abriendo embajadas en China?», se preguntó Bravo. «Illa tiene competencias autonómicas y, si quiere, puede bajar impuestos a los catalanes. Es más, los que lo hemos hecho lo animamos a que lo haga», apuntilló quien, en su día, fue responsable de Hacienda en la Junta, donde también aplicó reformas para reducir la burocracia. Una seña de identidad que caracterizó al Gobierno de Juanma Moreno y que Feijóo quiere para sí mismo.