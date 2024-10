La Princesa Leonor recuerda a su bisabuela y ensalza la belleza de Asturias en su discurso más personal: "Llevo a Asturias en mi corazón"

"Llevo a Asturias en mi corazón", con estas palabras la Princesa Leonor ha agradecido los grandes honores que hoy ha recibido en Asturias. Visiblemente emocionada y contenta, la Heredera a la Corona, que ha actuado con profesionalidad y derrochando naturalidad durante los actos institucionales de nombramiento de Alcadeasa Honoraria de la ciudad de Oviedo y la entrega de la medalla de Asturias, ha pronunciado un discurso lleno de referencias personales y menciones familiares. "Os confieso que vine muchas veces con mi madre y mi padre a Asturias durante mi niñez", ha recordado la primogénita de los Reyes que ha destacado la belleza de los bosques, valles y playas del Principado de Asturias.

En la majestuosa Biblioteca de la Universidad de Oviedo, la Heredera a la Corona ha rememorado que "nuestra bisabuela nos contaba a Sofía a y mi como era las Asturias en la que vivió y formó su familia". El primero de los muchos guiños a su familia durante este primer discurso en el marco de la ceremonia de la entrega de los Premios Princesa de Asturias. "Mi famlia asturiana es muy asturianona, ya me entendéis", ha dicho la primogénita de los Reyes.

Sin duda, en un día tan especial, la Princesa Leonor quiso recordar a Menchu, la abuela de Doña Letizia, que ha sido una de las voces más reconocidas de la radio asturiana y de quien la Reina herederó su pasión por el periodismo. "Disfrutábamos mucho con sus historias de la radio de aquella época", ha recordado la Princesa, revelando aspectos más íntimos de su relación familiar. Cabe recordar que su bisabuela murió en 2021, a los 93 años de edad.

No fue el único guiño personal en sus palabras. En otro momento, la Princesa Leonor hizo una mención a la deliciosa y reconocida gastronomía asturiana. "Me aficioné a los oricios ante la cara de extrañeza de mi hermana, ella es más de pantruco", ha dicho, con un sonrisa en la cara. Tanto los erizos como este embutido son dos de las joyas gastronómicas de la comunidad.

Doña Leonor ha agradecido de "corazón" las altas condecoraciones del Principado de Asturias y ha asegurado que "los recibo con respeto y con la certeza de que, como lo sintió hace casi 40 años, que significan algo muy importante: el compromiso que adquiro, que me guía y me guiará siempre".

A renglón seguido, ha recordado sus primeros actos oficiales en Asturias, en concreto, su visita a la virgen de Covadonga y su primer acto en el teatro de Campoamor en 2019. "Los asturianos me habéis acompañado en muchos momentos importantes en mi vida. ¡Como no me voy a sentir a gusto aquí|", ha destacado. Antes de finalizar, la Princesa ha recordado que tiene sangre asturiana y que eso "no solo le imprime carácter: es un orgullo y una alegría". Sin duda, ha sido uno de los discursos más emotivos de la Heredera hasta la fecha, en la que ha querido hablar desde el corazón sobre sus raíces familiares.

Minutos antes, en la Plaza del Ayuntamiento no cabía ni un alfiler. La expectación para ver a la Princesa Leonor era máxima y la gente, sin ocultar su emoción, se concentró en las inmediaciones para ser testigo del primer acto en solitario en Asturias de la Heredera a la Corona desde primera hora de la mañana. Allí, en un acto solemne, la Heredera ha recibido el título de Alcaldesa Honoraria de Oviedo como ya lo hiciera su padre en su día, entonces Príncipe de Asturias en 1988. Un reconocimiento que pone en valor la estrecha relación de la Casa Real con esta Comunidad Autónoma.

La primogénita de los Reyes llegó a la plaza consistorial entre el sonido de las gaitas de la Real Banda de Oviedo y el aplauso de los asistentes, no solo asturianos, sino gente llegada desde todos los puntos de España. Muchos de ellos, vestían sombreros azules con el emblema de la Casa Real, que les entregaron antes de que llegara la Heredera

Con un poco de retraso debido a una demora del avión en Madrid, la Princesa llegó a pie en torno a las 12:20 del mediodía. Allí fue recibida por la corporación de la ciudad, entre ellas, el alcalde, Alfredo Canteli, el presidente de la Comunidad de Asturias, Adrián Barbón y delegada del gobierno, Adriana Lasta. Una Leonor sontiente, vestida con un traje de chaqueta de color azul baby y con la melena suelta, saludó a todos los congregados a la plaza antes de dirigirse al interior del ayuntamiento

Ya en Salón de Plenos, el secretario del Ayuntamiento se encargó de leer el nombramiento de alcaldesa honorífica. Todos los grupos políticos con representación municipal asistieron a excepción de IU. Visiblemente emocionada, le entregaron un diploma por su vínculo con la ciudad de Oviedo, coincidiendo precisamente con el décimo aniversario de su presidencia de la Fundación Princesa de Asturias.

Recibió además la insignia de la ciudad y el bastón de mando, el mismo que a su padre hace 36 años. La ceremonia se celebró en el mismo lugar en que también su madre en 2007 fue nombrada hija predilecta de Oviedo. Tras la foto oficial, mantuvo un breve encuentro con las autoridades. A continuación, la Heredera recorrió a pie los alrededor de 200 metros que separan el Ayuntamiento del edificio histórico de la Universidad, donde se hizo entrega de la Medalla de Asturias. Durante el recorrido, la Princesa de Asturias recibió el calor de todos los ciudadanos que le dedicaron ¡vivas! y piropos. Siempre con una sonrisa enorme, la Princesa Leonor saludó uno a uno a todos aquellos que esperaban verla en un día tan especial para ella y para toda la ciudad de Oviedo. Móvil en mano, decenas de personas inmortalizaron este momento histórico.