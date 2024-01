El PSOE activa la campaña gallega contra el PP: "Hacen política de ocultación, ponen palos al Gobierno"

El PSOE confirma este fin de semana su estrategia electoral contra el PP. Concentra en La Coruña a su militancia para activar la maquinaria electoral y agitar al electorado progresista para que salga a votar, a la par que moviliza al electorado afín al bloque nacionalista galego, de donde ve posible fugas hacia los socialistas.

Con estos mimbres, este sábado el candidato a presidente de la Xunta de Galicia, José Ramón Gómez Basteiro, preparó a su militancia a la que en clave nacional, acusó a los populares de "no perdonar" que Pedro Sánchez "busque la solución para la inmensa mayoría y no solo para unos pocos". Los socialistas creen que los populares deben "replantearse" su relación con Vox y de cara a las elecciones gallegas ven a un candidato a la Xunta, Alfonso Rueda, que prepara una campaña en modo nacional, tras conocerse que habrá máxima representación de los altos cargos populares en Galicia con hasta tres caravanas electorales; de Alberto Núñez Feijóo, Alfonso Rueda y Mariano Rajoy. En Ferraz consideran que este hecho no les sienta mal porque "se nos dan bien las campañas nacionales". Así que ponen todo el asador y ven "partido" si movilizan al electorado igual que en las generales.

En un foro abierto sobre "Modernización y reindustrialización", la vicesecretaria general del PSOE y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha defendido la necesidad de que "los gobiernos autonómicos remen en la misma dirección" que Europa y el Gobierno de España y ha proclamado que "una Galicia mejor es posible" con Besteiro como "presidente" a partir del próximo 18 de febrero.

La ministra socialista ha cargado contra Feijóo “que venía a la política como hombre de gestión y de consenso” y ha criticado, como mantra del partido, “que el PP no reconoce la legitimidad del presidente”. Montero ve a los populares en la estrategia de “jugar a la confrontación, a generar desconfianza”. Tirando de argumentario les sentencian por “no tener proyecto”.

Por su parte, el candidato socialista a la Xunta ha contrapuesto la gestión hecha por el Partido Popular de la crisis económica con la realizada por el Gobierno de Sánchez de la pandemia para asegurar que "una Galicia mejor es posible". Ha prometido trabajar hasta el 18de febrero por trasladar el mensaje de que "una Galicia mejor es posible" y ha defendido la necesidad de trabaja por "un gobierno que no mienta". ""Eso es lo que vamos a combatir. Limpiaremos las playas, pero también tenemos que limpiar la contaminación del PP, que es la contaminación de las mentiras", ha afirmado.