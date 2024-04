El PSOE citará a declarar en la comisión Koldo a Ayuso, Armengol e Illa

El PSOE llamará a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para comparecer en la comisión de investigación sobre las mascarillas, más conocida como "caso Koldo", en el Congreso de los Diputados, a falta de que el grupo parlamentario registre la lista completa de comparecientes.

Los socialistas, que controlarán la comisión en la Cámara Baja, sin embargo, no convocarán a la pareja de la presidenta regional, Alberto González Amador, en un primer momento y todavía está a debate si convocar o no al expresidente de Galicia y líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. A todas luces, los socialistas renunciarán a ello, después de que en el Senado los populares decidieran no citar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ni a su esposa, Begoña Gómez. De esta manera, los dos grandes partidos, que controlan sendas cámaras respectivamente, evitan un debate crispado con sus principales espadas en el foco político y mediático.

Según ha podido confirmar LA RAZÓN de fuentes del grupo parlamentario, el PSOE sí citará a declarar a la expresidenta de Baleares y actual presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol y al exministro de Sanidad, Salvador Illa.

De momento, tanto la lista socialista, como la de ERC, han incluido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, al igual que Sumar prevé citar también a la líder del PP en la Comunidad de Madrid.

