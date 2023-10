El PSOE nombra a una comisión negociadora para atar su investidura

El PSOE empieza este miércoles a negociar contrarreloj sus apoyos para una investidura de Pedro Sánchez. El tiempo apremia, antes del 26 de noviembre un candidato debe recibir el apoyo del Congreso de los Diputados para evitar una repetición electoral. "No hay tiempo que perder", advierten en el PSOE, conscientes de que hasta ahora no cuentan formalmente con más de sus 121 escaños para presentarse una investidura. Ni los apoyos más leales, como Sumar, dan muestras de estar cerca del "sí" en su investidura.

Para ello, los socialistas han acordado designar una comisión negociadora con los grupos parlamentarios con el objetivo de acelerar las negociaciones. Así lo ha confirmado la portavoz del PSOE y ministra de Educación, Pilar Alegría en rueda de prensa desde Huesca. Los nombres de esta comisión negociadora serán la vicesecretaria general del PSOE y la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, la portavoz del PSOE, Pilar Alegría, la secretaria de Política Internacional y Cooperación del PSOE, Hana Jalloul, el ministro de Presidencia en funciones, Félix Bolaños, y los diputados Óscar Puente y José Ramón Gómez Basteiro.

Para la negociación con los partidos independentistas y relacionadas con la amnistía, el PSOE ha nombrado al primer secretario del PSC, Salvador Illa, quien estará en contacto permanente con el presidente del Gobierno. La amnistía sigue siendo la palabra tabú para Pedro Sánchez con el objetivo de no desgastarse en la negociación para dar luz verde a la amnistía. Tanto es así, que ayer, con el objetivo de refrendarla, aseguró que sería el propio Congreso y hasta el Tribunal Constitucional, quienes avalarían la posible amnistía.

La comisión negociadora marca un mensaje muy claro con el que ayer estaban muy satisfechos en Moncloa. Ponerse a trabajar de inmediato para recabar el apoyo de los aliados y, sobre todo, dar la imagen de una negociación efectiva para una "investidura real" y "no postiza", en palabras de Pedro Sánchez.

La ronda de reuniones ha comenzado esta mañana con la líder de Sumar, Yolanda Díaz, en la que se han marcado el reto de finales de octubre como fecha tope para llegar a un acuerdo entre ambas formaciones políticas. De momento, según el partido de la vicepresidenta en funciones, se encuentran "lejos" de alcanzar un acuerdo. "No concebimos otro escenario que no sea el acuerdo, pero no puede ser cualquier acuerdo", aseguran en Sumar.