El PSOE recupera a la militante que culpó a Marta del Castillo de su propia muerte

Maria Luisa Izco Precisado, conocida como "Marily", es una de los 58 delegados que participarán en nombre de la agrupación socialista de Logroño en el Congreso Regional que celebrará el PSOE de La Rioja el próximo 15 de febrero, tal y como ha podido confirmar LA RAZÓN.

Hace seis años, en diciembre de 2018, esta mujer fue suspendida de militancia en el Partido Socialista después de que le espetase a través de Facebook al padre de Marta del Castillo que su hija fue la responsable de su propio asesinato por haber acudido sola a casa de su exnovio.

"Su hija si no hubiera ido a casa de su ex novio sola y en condiciones no muy buenas, seguiría viva", le dijo, concretamente Izco, a Antonio del Castillo, al que en otro mensaje le calificó de "amigo de Vox". Su mensaje terminaba con un "y otra cosa. Sin cadáver no hay crimen".

Los socialistas riojanos le abrieron un expediente de expulsión y trasladaron sus disculpas públicas al padre de Marta: "En nada se corresponde con la opinión de los socialistas e iniciamos, de esta forma, los trámites de expulsión del partido".

Pero, ya en manos de la Justicia, el Juzgado de Instrucción número 3 de Logroño, 2020, archivó la causa judicial al estimar que "los hechos investigados son constitutivos de infracción penal, si bien no existen motivos suficientes para atribuir su perpetración a persona alguna determinada".

Izco, entonces, con el auto de sobreseimiento en la mano, reclamó a sus compañeros del PSOE logroñés que le dejasen volver, pidiendo el levantamiento de la suspensión de la militante.

Ahora, queda claro que en Ferraz aprobaron su rehabilitación como militante dado que ocupa un puesto en la lista al Congreso autonómico de la federación de La Rioja que lidera Víctor Moratinos, secretario general de la agrupación socialista logroñesa.

En los últimos tiempos se le ha vuelto a ver ejerciendo una activa militancia hasta el punto de que fue una de las 149 personas elegidas como de "reconocida trayectoria" que avalaron la candidatura de Javier García, alcalde de Arnedo y próximo secretario general del PSOE en La Rioja, tras la salida de Concha Andreu y al no tener contrincantes.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya confirmó que acudiría al cónclave regional del partido y, por tanto, coincidirá con Izco como una de las delegadas del PSOE de la capital de esta comunidad.